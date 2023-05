I Migliori Anni, terza puntata: la scaletta degli ospiti di stasera

In diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma va in onda stasera, venerdì 12 maggio 2023, la terza puntata de “I Migliori Anni”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.25.

Col suo successo di ascolti ormai rodato, la formula de “I Migliori Anni” ci porta anche quest'anno in un viaggio nella memoria degli ultimi 40 anni tra musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi "di ieri", si conferma vincente, per un programma che ha un grande obiettivo: regalare emozioni ai telespettatori.

Gli ospiti in scaletta stasera

Questa settimana sarà Marco Masini a commentare e cantare le sue canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva 'Hit Parade' del programma.

Per le interviste della ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista sarà Alessia Marcuzzi.

Ospiti internazionali saranno i 10CC, band inglese capace di scalare le classifiche mondiali con una ballad anticonvenzionale come “I’m not in love” e, allo stesso tempo, di pubblicare negli anni ’70 album che sono rimasti nella storia del rock (“The Original Soundtrack” e “How Dare You!”, su tutti);

Matt Bianco, con hit anni ‘80 come, soprattutto “Whose side are you on?” e “More than I can bear”;

L’americana Anita Ward, che non potrà non proporre la sua celeberrima “Ring my bell”, che ancora oggi fa ballare mezzo mondo.

Molti altri saranno i momenti per ascoltare successi dei Migliori Anni (sia italiani che internazionali) con l’interpretazione live dei cantanti originali. Si alterneranno sul doppio palco del programma anche:

Ivana Spagna e Gazebo, protagonisti della dance italiana, con due hit come, rispettivamente, “Easy Lady” e “I like Chopin”;

Il cantautore Massimo Di Cataldo proporrà la sua celeberrima “Se adesso te ne vai”; ù

Altri ospiti i Collage (“Tu mi rubi l’anima”);

Stefano Sani (“Lisa”);

Riccardo Azzurri (“Amare te”);

Rosanna Fratello (“Sono una donna, non sono una santa”);

Alberto Camerini canterà “Rock 'n' roll robot”;

Sandro Giacobbe (“Gli occhi di tua madre”, tra i suoi successi);

Gianmarco Carroccia interpreterà grandi successi del repertorio di Lucio Battisti.

Come partecipare ai "Noi che..."

Grazie ai social, new entry molto importante di questa nona edizione, gli spettatori parteciperanno attivamente nel corso della trasmissione: con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei ‘loro migliori anni’; con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali; infine con l'invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato, da condividere con tutti e tutti insieme. Saranno quindi proprio i telespettatori a riempire le caselle dei vari decenni, in una sorta di collezione della memoria da rimandare al presente e al futuro. Flora Canto a fare da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.

Per interagire con #imigliorianni, basta collegarsi con la pagina ufficiale del programma su Facebook (@MiglioriAnniRai) oppure ‘cinguettare’ tramite twitter (@MiglioriAnniRai - #imigliorianni). O, infine, mandare messaggi e commenti al numero esclusivo del programma: 3483311492.

Sito di riferimento www.rai.it/imigliorianni. Disponibile anche su Raiplay.

Commentatori del tempo Andrea Pucci e Barbara Foria

'Commentatori del tempo' saranno questa sera i comici Andrea Pucci e Barbara Foria. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.

Ogni momento del programma sarà come un tassello di un coloratissimo puzzle dai mille colori e mille sapori in un gioco della memoria con lo stile che solo ‘I Migliori Anni’ può vantare e sul quale ha basato il suo grande seguito.