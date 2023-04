I Migliori Anni, i Pooh ricordano Stefano D'Orazio e annunciano nuove date del tour

È arrivato il momento tanto atteso a I Migliori Anni, quello in cui i Pooh sono saliti sul palco per cantare dieci canzoni interpretate dal gruppo nel corso degli anni e scelte dal pubblico a casa attraverso una votazione. Non solo: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno preso la palla al balzo per ricordare i prossimi 4 concerti del tour - 6 luglio a Milano (sold out), 15 luglio a Roma, e il 29 e 30 settembre all'Arena di Verona (sold out) - i più lunghi della loro carriera con ben 57 brani celebri in scaletta. Il conduttore, fra l'altro, ha affermato che sono disponibili 4 nuove date del tour: il 6 ottobre a Milano, il 7 ottobre a Bologna, il 13 ottobre a Torino e il 14 ottobre a Firenze.

La classifica dei successi dei Pooh

La classifica dei telespettatori, stilata dagli autori de I Migliori Anni, ha visto al decimo posto "Stare senza di te" (1992), cantata dal vivo dai Pooh e a cui è seguito al nono il brano "Dimmi di sì" (1999). All'ottavo posto della classifica "Amici per sempre", brano del 1996, seguito al settimo da "Noi due nel mondo e nell'anima" e al sesto da uno dei loro capolavori indiscussi, "Uomini Soli": "Noi ci eravamo presentati al Festival di Sanremo convinti di aver dato vita a una bellissima canzone, ma non pensavamo di vincere, e credo che pubblico e critica abbiano dimostrato che la gente non è sciocca perché questa era e rimane una grande canzone". La top 5 ha visto al quinto posto la canzone "Piccola Katy" del 1968, con "Dammi solo un minuto" (1977) in quarta posizione. I primi tre brani della classifica erano: "Pensiero" (1971, terzo), "Tanta voglia di lei" (1971, secondo) e "Chi fermerà la musica" (1981, primo in classifica).

Il ricordo di Stefano D'Orazio

I Pooh e Carlo Conti non hanno mancato di ricordare Stefano D'Orazio, il batterista storico del gruppo venuto a mancare nel 2020. Tra un'esibizione e l'altra, i 4 artisti hanno avuto modo di raccontare aneddoti riguardanti i testi dei loro brani. Per quanto riguarda "Dimmi di sì", Dodi Battaglia ha detto che "solo una persona intelligente e simpatica come Stefano poteva interpretare al meglio un brano come questo". Di D'Orazio si è tornati a parlare nel commento alla canzone "Stare senza di te": "Era febbraio, faceva un grande freddo ed eravamo ad ascoltare le canzoni a casa di Roby Facchinetti. Quando siamo usciti, io e Stefano ci siamo appoggiati alle nostre macchine e gli ho raccontato ciò che stava succedendo nella mia vita. Io mi stavo separando dalla prima moglie, la madre di Chiara di cui ero molto innamorato, e gli stavo parlando di questo cambiamento improvviso. Una volta ascoltate le mie parole, mi ha detto: 'Sai, tra le musiche che mi hai portato ce ne è una che secondo me potrebbe essere adatta'. La mattina dopo è arrivato con il testo della canzone, una fotografia della mia storia", ha spiegato Red Canzian.