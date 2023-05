I Migliori Anni, I Ricchi e Poveri emozionano cantando "Che sarà" e "La prima cosa bella"

Nella seconda puntata de I Migliori Anni Carlo Conti porta sul palco degli studi dedicati a Fabrizio Frizzi uno dei gruppi italiani più apprezzati e popolari, i Richi e Poveri, che si esibiscono in un medley dei loro più grandi successi seguendo la top 10 scelta dal pubblico attraverso WhatsApp e i social. Sono Angela Brambati e Angelo Sotgiu a presentare la lista di canzoni, senza mancare di ricordare i compianti Franco Gatti, Fabrizio De André, Franco Califano e la coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

La top 10

Diversamente dalla prima puntata, nella seconda viene lasciato alle due star poco spazio per le spiegazioni e i ricordi. Si parte subito con il decimo posto in classifica, dove vediamo la canzone “Cosa sei” (1983), seguita al nono dal brano “Voulez Vous Danser" (1983). In ottava posizione la sigla di chiusura del programma "Di nuovo tante scuse" con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, considerati dai due membri del gruppo "una coppia di attori formidabili": “Coriandoli su di noi" (1975). Al settimo posto una delle loro hit più amate e movimentate, “Se m’innamoro” (1985), seguita al sesto posto da “M’innamoro di te”. In seguito Carlo Conti parla di un parallelo tra i Ricchi e Poveri e gli ABBA, citando le canzoni "Mamma Mia!" e "Mamma Maria", il brano che conquista la quinta posizione. Alla quarta invece troviamo "Come vorrei", sigla di chiusura del programma Portobello, condotto dal compianto Enzo Tortora.

Il podio

Il conduttore non manca di ricordare che Fabrizio De André fu il primo a credere nel trio, poi diventato quartetto, portandoli a fare un provino. Il cantautore li aveva presentati a una casa discografica che però non credeva in un loro possibile successo. "Quel provino andò malissimo, ma ci ha dato l'entusiasmo per andare avanti. Non ci hanno preso". "Noi piacevamo alla casa discografica, ma in quel momento non era interessata a noi", aggiunge la Brambati. Sotgiu invece riporta le parole dette quel giorno da De André: "Ragazzi avrete il successo, ve lo meritate, anche perché non capiscono niente". Anche Franco Califano credeva molto nel gruppo, tanto da cambiare il look di tutti i suoi membri a partire dal colore dei capelli: Angela e Angelo diventano biondi su consiglio del cantante. La top 3 è meravigliosa e vede al terzo posto “Che sarà”, al secondo uno loro dei brani migliori in assoluto, “La prima cosa bella”, e alla prima posizione forse la canzone più nota: "Sarà perché ti amo".

"È grazie al vostro amore se noi cantiamo ancora con questo sentimento", dice Angela Brambati visibilmente emozionata prima di lasciare il palco de I Migliori Anni.