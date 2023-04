I Migliori Anni, Sergio Friscia sulla dieta: "Non sono grasso, sono allagato"

A I Migliori Anni non sono mancati sketch organizzati dagli autori del programma condotto da Carlo Conti, di cui Sergio Friscia, insieme ad Antonio Giuliani, è commentatore del tempo: parlano degli oggetti cult di un determinato anno, e lo fanno cercando di divertire il pubblico. In questo caso, però, il comico ha commentato un video mandato in onda che mostrava personaggi in grande forma fisica, dicendosi offeso e ricordando di aver provato varie diete sin da bambino ma con scarsi risultati.

Il monologo di Sergio Friscia

Per quanto riguarda le diete, il comico ne ha citate alcune spiegando il motivo per cui non hanno mai funzionato: "È una vita che provo a perdere peso e ormai mi sono rassegnato perché ho capito che si tratta di un fattore genetico, è questione di cromosomi: c'è chi nasce con XX, XY, mentre io ho il cromosoma XXL. È la genetica, non è che puoi andare contro natura! È vero anche che ci combatto da una vita. Ho fatto tutte le diete, anche la Dukan: mia madre metteva due Pitbull davanti al frigorifero e appena mi avvicinavo mi ringhiavano contro! Poi ho provato quella a zona: mangiavo il primo in cucina, il secondo in soggiorno... Ma non ha funzionato tantissimo. In seguito ho fatto quella dissociata: il nutrizionista mi ha dato una dieta e io mi sono dissociato all'istante, me ne sono fott**o e ho continuato a mangiare. L'ultima provata con mia madre è la Karate Kid: arrivavo a casa, mi cucinavo la cena tranquillo e mi mettevo a mangiare al tavolo. Appena arrivava mia madre, mi prendeva il piatto e diceva: 'Togli la cena'. Io le rispondevo: 'Metti la cena'".

Conclusioni

Infine, prima di concludere l'intervento, Sergio Friscia ha ricordato cosa sostiene la scienza al riguardo: "Tutti mi punzecchiano per la pancia, ma la scienza mi ha dato ragione! Il corpo umano è composto per il 70% da liquidi, quindi io lo dico fortemente: non sono grasso, sono semplicemente allagato!". Queste le parole del comico che grazie al suo forte senso dell'umorismo ha suscitato nel pubblico in studio una fragorosa risata.