I Migliori Anni, Ubaldo Pantani sui giochi per bambini: "Il nonno finiva in pronto soccorso"

Nella seconda puntata del 5 maggio de "I Migliori Anni", il programma musicale condotto su Rai Uno da Carlo Conti, non potevano mancare i commentatori del tempo, ospiti che cambiano ogni settimana e spiegano sul palco cosa accadeva quando le persone utilizzavano determinati oggetti del passato, ora introvabili (o quasi). Questa sera, oltre alla coppia formata da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma c'era anche Ubaldo Pantani, intento a raccontare alcuni giochi per bambini che attualmente non sono più in commercio.

Il monologo

Prima di tutto il comico toscano ha ricordato che, secondo gli studi scientifici, i giochi di oggi sarebbero nocivi per gli adolescenti, perché potrebbero provocare un netto calo della concentrazione. D'altronde, se ne è parlato molto di recente, anche per quanto riguarda i videogames, quindi non ha sorpreso granchè la scelta del monologo. Si discute spesso dei pericoli legati ai giochi violenti e del fatto che certe tipologie di game portino i giovani a isolarsi, ma questa volta Ubaldo Pantani ha puntato sui giochi da tavolo e precisamente su "Silvan" e il "Dolce forno", citando anche "Il piccolo chimico":

"I giochi di oggi, secondo la scienza, non nascondono problemi per i nostri adolescenti, ma in realtà Il dolce forno e Silvan non erano meno pericolosi. Quello del mago non creava grossi danni perché ti dilettavi a fare magia, ma per esempio con "Il piccolo chimico" rischiavi di farti male. Ve lo ricordate? Si facevano esperimenti infernali e usciva sempre un nuvola viola. Poi arrivava tua nonna con i capelli verdi e quando tornavano del colore naturale l'esperimento era finito", ha ironizzato il comico, riferendosi alle reazioni chimiche dei vari esperimenti che si potevano ottenere nel gioco mischiando gli elementi.

Il Dolce forno

Successivamente Pantani si è soffermato sul "Dolce forno", un gioco uscito sul mercato negli anni '70 che ti permetteva di cucinare per genitori, nonni e chiunque altro. "Con una lampadina in otto giorni cuoceva qualcosa, come un biscotto. C'era un unico avvertimento: 'Non si gioca con la farina'. Quindi te ne davano poca e poi i bambini ci mettevano quello che trovavano in giro: tempere, acetone e altro. Un nonno, poverino, assaggiava il biscotto e finiva al pronto soccorso. I nonni hanno fatto parte di tutta la nostra infanzia, ci hanno fatto giocare e hanno sopportato tutte le vessazioni dei nipoti. Ringraziamo tutti i nonni per la pazienza!". Subito dopo Carlo Conti gli ha chiesto l'imitazione di Flavio Insinna, attualmente conduttore de "L'Eredità", per rendere omaggio a tutti i nonni a casa. Possiamo dire che il comico ha dimostrato la sua immensa bravura anche come imitatore, sorprendendo il pubblico in studio che gli ha donato un fragoroso applauso.