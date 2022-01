I re dell’asfalto, seconda stagione: stasera in onda su DMAX tornano i camion

I re dell’asfalto si rimettono in viaggio in una corsa contro il tempo per consegnare a destinazione i loro trasporti eccezionali.

La nuova puntata è in onda stasera venerdì 21 gennaio su DMAX in prima serata a partire dalle 21:15.

I re dell’asfalto: una nuova puntata

Dopo aver vissuto le avventure di Marko e famiglia, di Schulse a bordo del suo “Black lion” e di Russell Graiani tra gli Appennini, arriva un nuovo episodio de I re dell’asfalto. Nuovi camionisti sono pronti a mettersi in viaggio giorno e notte per affrontare le strade più trafficate d’Europa, trasportare enormi carichi e raggiungere la propria meta. Tre nuovi protagonisti metteranno in moto e condivideranno le esperienze del loro ultimo viaggio, pronti per la prossima consegna.

I re dell’asfalto: il format

Camionisti tedeschi, italiani e olandesi sono chiamati a macinare chilometri alla guida dei loro truck. Un viaggio alla scoperta delle autostrade europee tra le mille difficoltà della vita di un truck driver.

I re dell’asfalto: dove vederlo venerdì 21 gennaio

I re dell’asfalto è su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale. Stasera venerdì 21 gennaio alle 21:15 va in onda il quarto episodio della seconda stagione.