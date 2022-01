I segreti dell’arca perduta: su Sky Arte indizi sulle Tavole della Legge

Tony, Richard, Danny e tutti gli studiosi tornano a caccia di indizi e prove della possibile esistenza dell’arca dell’Alleanza, il leggendario manufatto che conterrebbe le leggi dettate da Dio a Mosè.

I segreti dell’arca perduta va in onda oggi in prima serata su Sky Arte.

L’arca dell’Alleanza: storia e ipotesi

Secondo la Bibbia l’Arca dell’Alleanza sarebbe una cassa di legno rivestita d’oro contenente le Tavole della Legge (su cui sarebbero riportati i Dieci Comandamenti) date da Dio a Mosè sul monte Sinai, in Egitto. Descritta dettagliatamente nel libro dell’Esodo, l’arca conterrebbe di fatto un segno visibile della presenza divina per il popolo di Israele, ma non è mai stata trovata.

I segreti dell’arca perduta, la ricerca

Stasera su Sky Arte gli studiosi, dopo aver viaggiato tra Roma e Gerusalemme, si fermeranno in Giordania, dove si narra che il profeta Geremia nascose l’arca in una grotta sul Monte Nebo, che alcuni ritengono essere anche il luogo della tomba di Mosè. I protagonisti ripercorreranno l’ipotetico tragitto compiuto da Geremia, ma dovranno valutare anche alcuni racconti popolari celtici, secondo i quali il profeta sarebbe approdato in Irlanda con lo scrigno d’oro. Sulla collina di Tara, nella contea irlandese di Meath, dunque, si potrebbe celare nuovi indizi, e infatti uno scavo illegale inizierà a farli emergere.

Dove vederlo stasera in tv (31 gennaio)

I segreti dell’arca perduta va in onda oggi lunedì 31 gennaio in prima serata su Sky Arte (canale 120) a partire dalle 21:15.