"I want you back", su Prime Video in arrivo il film sulla riconquista degli ex

Si intitola I want you back il nuovo film Amazon Original in uscita nel 2022 che parla di un folle (e divertente) piano di due giovani per riconquistare i rispettivi ex. Nel cast diversi nomi noti al grande pubblico, ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film.

Quando esce "I want you back" su Prime Video

Gli Amazon Studios rilasceranno I want you back in tutto il mondo su Prime Video dall'11 febbraio 2022.

Il cast di I want you back

Trai protagonisti della commedia tre attori molto famosi: c'è Scott Eastwood, il figlio del grande Clint; Charlie Day, il Charlie Kelly di It's always sunny in Philadelphia, e Manny Jacinto, che abbiamo amato sia nella versione "idiota" di The Good Place sia nel ruolo drammatico (e sensuale) di Nine Perfect Strangers. Ecco il cast completo di I want you back.

Durata film: 111 minuti

Diretto da: Jason Orley (Big Time Adolescence)

Scritto da: Isaac Aptaker & Elizabeth Berger (Love, Simon writers e This Is Us co-showrunners)

Prodotto da: Peter Safran e John Rickard di The Safran Company, Aptaker e Berger di The Walk-Up Company

Con: Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Gina Rodriguez, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Isabel May e Luke David Blumm

La trama del film

Peter (Charlie Day) ed Emma (Jenny Slate) sono degli estranei, ma quando si incontrano c'è una cosa che li lega immediatamente: sono entrambi stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Anne (Gina Rodriguez) e Noah (Scott Eastwood). Si dice "mal comune mezzo gaudio", ma la loro autocommiserazione prende una strana piega quando scoprono sui social che i rispettivi partner sono già andati avanti, Anne con Logan (Manny Jacinto) e Noah con Ginny (Clark Backo). Sulla trentina e terrorizzati di aver perso la loro unica possibilità di vivere felici e contenti, Emma e Peter escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli.