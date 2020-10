Iconize avrebbe finto l'aggressione omofoba: "Si è colpito con un surgelato" (Barbara d'Urso fuori di sè)

(Nel video Soleil Sorge parla dell'aggressione)

Nella Casa del Gf Vip esce un altro scheletro dall'armadio, ma stavolta non riguarda Adua e Massimiliano e nessun altro degli inquilini, ma qualcuno in passato molto vicino a uno di loro. Parliamo di Iconize - all'anagrafe Marco Ferrero - ex fidanzato di Tommaso Zorzi. L'influencer, già impegnato in queste settimane con il giro dei salotti televisivi, è stato tirato in ballo da Dayane Mello, che sostiene avrebbe finto l'aggressione omofoba denunciata pochi mesi fa.

L'aggressione omofoba e il video con l'occhio nero

Lo scorso maggio, Iconize ha condiviso un video su Instagram in cui appariva con un occhio nero e denunciava di essere stato aggretito per strada. "Ieri sera sono uscito con il mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta - aveva raccontato - Io la sigaretta non ce l'avevo e quindi ho detto appunto di no. Uno di loro mi ha urlato 'Fr***'. Io ho risposto, perché non ho timori o paure, sono felicissimo di essere chi sono e dove sono arrivato. Uno si è girato e mi ha tirato un pugno". Alla fine del video, Ferrero lanciava anche un appello contro l'omofobia e il bullismo, per poi ripeterlo, giorni dopo, ospite da Barbara d'Urso.

"Si è colpito da solo con un surgelato"

La voce della finta aggressione è arrivata all'orecchio della conduttrice, che ha voluto vederci chiaro. Così mercoledì, a Pomeriggio 5, ha preso l'argomento con Soleil, amica di Iconize, che imbarazzata ha ammesso: "Ho dei messaggi suoi, in cui si capisce con certezza che si è colpito da solo". A quel punto parla anche un altro conoscente di Fererro, anche lui in studio, che aggiunge un dettaglio tutto da verificare ma agghiacciante: "Anche io ho letto quei messaggi. Avrei voluto non saperlo, è una cosa che da un lato fa ridere ma dall'altro fa piangere". "Come si è fatto l'occhio nero" chiede Barbara d'Urso spazientita, e lui risponde: "Si è tirato un surgelato addosso, da solo". Inviperita, la conduttrice si è rivolta direttamente a Iconize, che ha più volte ospitato nei suoi programmi proprio per lanciare messaggi contro l'omofobia: "Da 13 anni mi batto contro l'omofobia. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. Sono senza parole. Se fosse così, te lo dico: tu non mi usi. Non mi usi. Ho i brividi".

Marco Ferrero, che già nelle scorse settimane aveva smentito le accuse fatte al Gf Vip da Dayane Mello, per il momento tace.