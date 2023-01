Il 40enne Ivano fa coming out "in diretta" a Le iene: non voglio più nascondermi

Arriva un momento in cui non ci si può più nascondere, e si deve gridare a tutti quello che si è, fieri di se stessi. È proprio quello che è successo ad Ivano, uomo di quasi mezza età, che nonostante gli anni trascorsi non vuole più sprecare tempo, e chiede quindi al programma di aiutarlo a fare coming out con tutti, e annunciare finalmente con serenità la propria omosessualità.

L’esperienza di Ivano

Ivano ha deciso alcuni giorni fa di sfogarsi. Invece che scrivere come sempre a se stesso, ha scelto di scrivere stavolta a Le Iene. Ha risposto al suo grido di aiuto “la iena” De Devitiis, che ha voluto con una breve intervista, accompagnarlo attraverso questo percorso di autoproclamazione della propria identità. Ivano durante la conversazione ha confessa al pubblico di aver cominciato a conoscere meglio il suo orientamento sessuale in terza media, provando una forte attrazione per un ragazzo che aveva notato. Quest’attrazione invece, non avveniva verso il sesso femminile. Questo è stato solo il primo passo del suo percorso, che l’ha portato ad accettarsi veramente solo in un periodo molto recente, condizionato dalle pressioni che la società ha sempre esercitato su di lui. Neanche allontanarsi dalla sua città natale gli ha permesso di seguire il suo cuore e quello che la mente già sapeva. Ora però si è svegliato, acquisendo una nuova consapevolezza.

Il coming out dell’uomo

Ivano è stato negli anni vittima di tanta omofobia, che l’ha portato a non avere esperienze sessuali con nessuno fino ad oggi. E dopo aver cominciato a vivere finalmente la sua sessualità a 40 anni, De Devitiis l’ha sostenuto anche in un momento molto delicato, “rivelarsi" ai suoi genitori, e contestualmente anche al mondo intero. Solo in questo modo Ivano è convinto di poter dare finalmente una svolta alla sua vita, ricominciando a credere in se stesso. A casa dei genitori la tensione è forte, ma dopo una breve chiacchierata con loro Ivano trova finalmente il coraggio di rivelare la sua omosessualità con decisione. I genitori riescono a chiarire di provare sempre lo stesso affetto per il figlio, sincerandosi che lui sia felice, e promettendo di diventare più coinvolti nella vita dell’uomo. Ora Ivano si è tolto finalmente un peso, potendo vivere la sua vita con la serenità e l’amore che ha sempre meritato.