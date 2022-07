Le Iene presentano “Il giallo di Ponza”: la morte di Gianmarco Pozzi, stasera su Italia 1

Oggi, 31 luglio, Italia 1 propone alle 21.20 una puntata speciale de Le Iene dal titolo “Il giallo di Ponza”. Il 9 agosto 2020 viene ritrovato il corpo senza vita di Gianmarco Pozzi, all’epoca 28enne talento del kick boxing. Se nell’immediato di sentenzia un salto di tre metri generato da un delirio per cocaina, nel tempo sono spuntate fuori ipotesi molto più complesse. Ripercorriamo questa drammatica vicenda.

Il giallo di Ponza: cronaca di un omicidio

Ponza. Il 9 agosto del 2020 viene trovato il cadavere del 28enne Gianmarco Pozzi, talento del kick boxing. Il corpo si trova ai piedi di un terrazzamento e prima di schiantarsi al suolo ha fatto un volo di 3 metri. Data la dipendenza dalla cocaina del ragazzo, inizialmente si pensa ad un gesto volontario dettato dall'effetto degli stupefacenti. Eppure la famiglia non è affatto convinta di questa ipotesi: da quel momento i suoi parenti hanno attuato una costante azione, alla ricerca della verità. Successivamente anche il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza, asserisce che il delirio da cocaina non soddisfa affatto come ipotesi definitiva. Di certo Pozzi era finito in pessimi giri: le indagini hanno portato a galla figure di trafficanti di droga, storie di vendetta e ritorsioni, ampi sistemi di criminalità organizzata. "Gianmarco è stato picchiato e ucciso", continua a ripetere con convinzione la famiglia di Gianmarco. Lo speciale de Le Iene è firmato da Giulio Golia e Francesca Di Stefano e si avvale di interviste e dichiarazioni inedite, capaci di restituire la complessità di un caso che cerca ancora la sua convincente verità.

Dove vedere lo speciale delle Iene in tv e in streaming (domenica 31 luglio)

