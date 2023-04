"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, domenica 2 aprile 2023 a partire dalle ore 20.30 su Italia 1, l'ultima puntata stagionale di "Inside", lo spin-off de "Le iene". Antonino Monteleone rilegge uno degli eventi più discussi della cronaca italiana degli anni 2000: la strage di Erba, mettendo in campo elementi inediti che ribalterebbero la sentenza di colpevolezza dei coniugi Romano. Il titolo di questo appuntamento di "Inside" è "Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti?".

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 2 aprile

La strage di Erba è uno dei casi di cronaca nera italiana più dibattuti degli anni 2000. Ad Erba (provincia di Como) l'11 dicembre del 2006 vennero uccisi, a colpi di coltello e spranga, Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, si salvò per miracolo, diventando di conseguenza l'unico testimone oculare. Per questa strage sono stati condannati due vicini di casa delle vittime, la coppia formata da Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi. I due dichiararono la loro estraneità ai fatti, poi confessarono i delitti e, successivamente e fino ai giorni nostri, si dichiararono sempre innocenti.

Ma quanto, oggigiorno, le versioni di Romano e della Bazzi possono essere prese sul serio. Curata da Antonino Monteleone e Francesco Priano pone la rischiosa domanda: "Olindo Romano e Rosa Bazzi sono innocenti?". Il programma presenta elementi nuovi ed emersi soltanto di recente che ribalterebbero ciò che tutti hanno sempre dato per scontato: la colpevolezza della coppia. Documenti e testimonianze che, viste da una prospettiva inconsueta, potrebbero addirittura far rileggere la verità emersa nel corso delle indagini degli efferati omicidi del 2006.

La difesa della coppia dichiara di avere in mano prove sufficienti per la revisione del verdetto. Ma chi e per quale motivo avrebbe seppellito e tentato di far sparire tali documenti e intercettazioni? Si aggiungono, inoltre, molte nuove perizie sottoscritte da una squadra capitanatadal prof. Giuseppe Sartori, ordinario di Neuroscienze e Neuropsicologia Forense. Antonino Monteleone assembla tutto il materiale reperibile tentando di riscrivere una pagina drammatica dei nostri tempi.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (2 aprile 2023)

L'ultima puntata stagionale de “Le Iene presentano: Inside” va in onda domenica 2 aprile su Italia 1 a partire dalle 20.30. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.