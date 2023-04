"Le Iene presentano: Inside", le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, domenica 23 aprile 2023 a partire dalle ore 20.30 su Italia 1, va in onda una nuova puntata di "Inside", lo spin-off de "Le iene". Roberta Rei e Francesco Priano hanno preparato una puntata intermamente dedicata al sedicente gruppo investigativo americano Emme Team. Per l'occasione le telecamere del programma sono giunte negli Stati Uniti per cercare il responsabile di questa organizzazione.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 23 aprile

La nuova puntata di "Le iene presentano: Inside" è curata da Roberta Rei e Francesco Priano e offre un vasto approfondimento su una vicenda già trattata dal programma di Davide Parenti: il misteriosissimo gruppo americano Emme Team.

Qualche anno fa "Le iene" ha indagato sul sedicente gruppo che racchiude avvocati, investigatori e informatici: un team al quale diversi media avevano concesso ampio spazio. Ma da dove derivava questa attenzione nei loro confronti? Emme Team sosteneva di possedere verità uniche e sconvolgenti su disparati casi di cronaca: si andava dalla tragica morte di Tiziana Cantone all'omicidio Vannini, fino al caso di Mario Biondo.



Emme Team millantava una soluzione inedita e definitiva, ribattezzata "Metodo Emme", per sconfiggere la diffusione del fenomeno del revange porn e non solo: i componenti del team miravano - a loro dire - ad arginare anche la pirateria online e, addirittura, a risolvere casi di cronaca nera particolarmente complicati. Nell'analizzare il lavoro sul gruppo americano, "Le iene" dimostrò che più di qualcosa non tornava e dietro proclami e promesse si affacciava lo spettro delle truffe.

Chi si nasconde dietro all'Emme Team? Attualmente l'organizzazione è ancora attiva? Nel rispondere a queste e ad altre domande, l'odierna puntata di "Inside" ha organizzato una trasferta negli Stati Uniti d'America, alla ricerca di un tale John Pescheria, ovvero l'uomo che dovrebbe essere a capo dell'organizzazione.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (23 aprile 2023)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda domenica oggi, 23 aprile 2023, su Italia 1 a partire dalle 20.30. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.