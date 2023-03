"Le Iene presentano: Inside", le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, domenica 26 marzo 2023 a partire dalle ore 20.30, Italia 1 trasmette una nuova puntata di "Inside", lo spin-off de "Le iene" che per questo appuntamento ha come filo conduttore la parola "Amore". Racconti intensi e variegati basati su una delle parole più abusate in assoluto. Ad accompagnare la iena Nina Palmieri troviamo un cast di volti e voci celebri.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 26 marzo

Il nuovo ciclo di appuntamenti con “Le Iene presentano: Inside”, uno spin-off dello storico programma di Italia 1 "Le Iene", viene trasmesso da Italia 1 ogni domenica a partire dalle 20.30. La puntata di oggi, 26 marzo, non è dedicata come il più delle volte accade ad un caso di cronaca, ma mette in prima linea la parola Amore, in tutte le sue complesse declinazioni. A bordo dei racconti c'è la iena Nina Palmieri, che si avvale per l'occasione di volti e narratori d'eccezione. Troviamo innanzitutto Belen Rodriguez, prima conduttrice de "Le iene"; gli scrittori Erri De Luca e Chiara Moscardelli, i cantanti Alex Britti e Rosa Chemical, l’attrice Eva Robins.

La prima storia della serata è incentrata su Greta. A 13 anni raccontò la sua vita alle telecamere del programma. Nata in un corpo maschile, ha trovato nel corso degli anni la forza di percorrere una strada complessa e non accettata da tutti, capace di portarla ad essere oggi, a quasi 18 anni, una ragazza in pace con se stessa.

Il secondo racconto è quello della straordinaria famiglia di Luca che, autistico dalla nascita, è riuscito a diventato un campione di atletica grazie alla volontà dei genitori e delle sue sorelle.



Spazio poi alla storia di Gaetano e di sua figlia Claudia. Affetta da una patologia neurodegenerativa, Claudia ha visitato il mondo grazie a papà Gaetano. Adesso che la giovane è venuta a mancare, l'uomo racconta la vita con e senza Claudia. Altra vicenda narrata è quella di Marta, psicologa milanese affetta da SMA (atrofia muscolare spinale) e Francesco, istruttore di apnea napoletano. Le telecamere de "Le iene" hanno documentato l'amicizia tra i due e il loro viaggio attraverso il cammino di Santiago.

Le altre storie della serata sono quelle di Walter, malato terminale che aveva espresso il desiderio di poter sposare Emanuel, l'uomo che amava; quella di Isabella, innamorata di un ragazzo che, come lei, ha la sindrome di Down; quella di Mauro e Marta, due ragazzi disabili e adesso sposati; e poi l'amore di Andreina e Vittorio, che resiste all'Alzheimer. In più, un curioso esperimento che vede le reazioni dei bambini di fronte alla proposta di matrimonio che un uomo fa al suo compagno.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (26 marzo 2023)

La nuova puntata del 2023 di “Le Iene presentano: Inside” va in onda domenica 26 marzo su Italia 1 a partire dalle 20.30. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.