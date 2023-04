"Le Iene presentano: Inside", le anticipazioni della puntata di questa sera

Nuovo appuntamento con "Le iene presentano: Inside", spin-off dello storico programma di Italia 1. Il tema del lungo speciale in onda oggi, domenica 30 aprile 2023, a partire dalle ore 20.30, è quello della criminalità organizzata. Condotta da Giulia Golia, insieme a Francesca Di Stefano, è un viaggio all'interno di uno dei grandi mali del nostro paese.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 30 aprile

Quella che va in onda questa sera è la penultima puntata stagionale de "L'e Iene: Inside", programma di approfondimento di Italia 1 che nasce come spin-off della trasmissione creata e curata da Davide Parenti. Ognuno degli appuntamenti di "Inside" è dedicato ad uno specifico argomento, generalmente già trattato da "Le iene", ma reso in modo più approfondito ed aggiornato mediante l'utilizzo di nuovo materiale: interviste esclusive, testimonianze inedite, documenti emersi in tempi recenti e molto altro.

La puntata di domenica 30 aprile è condotta da una delle Iene per antonomasia, Giulio Golia, affiancato per l'occasione da Francesca Di Stefano, e tratta un argomento particolarmente vasto è complesso: la criminalità organizzata, piaga dell'Italia e causa di alcuni tra gli eventi più infausti della nostra storia contemporanea.

Addentrandoci in questo appuntamento, è dunque possibile approfondire il tema della Lotta a Cosa Nostra, i traffici criminali generati dalla camorra, le tragedie scaturite dalla ‘ndrangheta e dalla quarta mafia pugliese. Lo speciale si avvale di servizi su banditi, vittime e eroi e vanta almeno due partecipazioni di straordinaria importanza, di veri esperti di criminalità organizzata: Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia dal 2017 al 2022, e Francesco Messina, direttore del servizio centrale anticrimine della Polizia. Le domande poste dall'odierno appuntamento di "Inside" saranno tante e lo speciale aprirà, se possibile, meglio gli occhi nei riguardi di un male che da anni infetta la nostra civiltà.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (30 aprile 2023)

La nuova puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, domenica 30 aprile 2023, su Italia 1 a partire dalle 20.30. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che ne propone la visione in live streaming e on demand.