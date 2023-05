"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Quello che va in onda oggi, domenica 7 maggio 2023, a partire dalle 20.30 su Italia 1, è l'ultimo appuntamento stagionale de "Le iene presentano: Inside", spin-off del celebre programma della rete. Antonino Monteleone si occupa della giustizia italiana, concentrandosi, in particolar modo sul rapporto tra legge e mass media.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni della puntata del 7 maggio

"L'e Iene presentano: Inside" è tra le novità del palinsesto televisivo 2022-2023 delle reti Mediaset. Il format è uno spin-off dello storico programma di Italia 1 "Le iene". Ciascuna delle puntate di "Inside" è interamente incentrata su uno specifico argomento. Più che alla strettissima attualità, la trasmissione pesca in vicende più o meno note già approfondite in passato dal programma di Davide Parenti. L'obiettivo di "Inside" è innanzitutto quello di farne un riepilogo ampio, approfondito e a suo modo "definitivo", ma anche aggiornarlo, facendo ricorso a materiale emerso nel corso degli ultimi tempi: nuovi reportage, testimonianze inedite, interviste, dichiarazioni e documenti sbucati fuori soltanto di recente.

Quello che va in onda domenica 7 maggio 2023 in prima serata è l'ultimo appuntamento stagionale di "Inside" ed è curato da Antonino Monteleone, con la partecipazione di Riccardo Festinese. L'argomento è di quelli complessi e impossibili da esaurire in poco tempo: la giustizia in Italia. Al centro del racconto vengono poste domande di eccezionale importanza: la nostra giustizia è sempre giusta? Accusa e difesa hanno sempre le stesse opportunità? Il racconto dei media può influire sulla sentenze finali e in quali casi? La televisione e la stampa possono generare "mostri"?

Nel corso della serata ascolteremo molte voci e, in particolar modo, noti magistrati e giornalisti contribuiranno ad arricchire lo speciale di autorevoli annotazioni. Ascolteremo, tra gli altri, Enrico Mentana a Nicola Porro, Salvo Sottile e Luca Telese. L'odierna puntata di "Le iene presentano: Inside" fornisce risalto a tutti quegli elementi evidenziati dai media ma che, a conti fatti, nei processi, nemmeno ci entrano in modo diretto. Il racconto di tv e carta stampata - evidenzia Monteleone - è troppe volte alla ricerca del colpevole, lasciando da parte l'esplorazione dei dubbi.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (7 maggio 2023)

L'ultima puntata stagionale de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, domenica 7 maggio 2023, su Italia 1 a partire dalle 20.30. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.