"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv la prima puntata dell'anno: le anticipazioni

Oggi, domenica 12 marzo, Italia 1 trasmette dalle 20.30 lo spin-off de "Le Iene", dal titolo "Inside". In questa prima puntata del 2023 Giulio Golia e Francesca Di Stefano raccontano il massacro di Ponticelli, terribile storia di due bambine violentate e uccise nel 1983. Leggiamo qualcosa in più su ciò che vedremo questa sera.

"Le Iene presentano: Inside", format e anticipazioni della prima puntata

“Le Iene presentano: Inside” è uno spin-off dello storico programma di Italia 1 "Le Iene". Si tratta di approfondimenti a 360° riguardanti casi storici, il più delle volte già affrontati, nel corso del tempo, dalla trasmissione di Davide Parenti. Reportage con ricostruzioni profonde e contenenti interviste, documenti ed elementi inediti, capaci di porre al telespettatore tante domande e di offrire, quando possibile, alcune risposte.

In onda oggi, la prima puntata del 2023 di "Inside" ha come titolo "Mostri o innocenti?"ed è curata da Giulio Golia e Francesca Di Stefano. L'inchiesta è tutta dedicata ad un fatto di cronaca datato 2 luglio 1983, noto come “il massacro di Ponticelli”.

Ci troviamo a Napoli, dove Barbara Sellini (7 anni) e Nunzia Minizzi furono seviziate e uccise a Ponticelli, quartiere situato nella zona orientale di Napoli. Per questo atroce episodio furono condannati tre ragazzi appena maggiorenni, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. Fin dal principio i tre si dichiararono innocenti; scontata la pena, oggi continuano a dirsi vittime di un tremendo errore giudiziario. Colpita dal caso, la Commissione parlamentare Antimafia è intervenuta esprimendo apertamente dubbi sulle indagini svolte all'epoca, aggiungendo che bisognerebbe forse revisionare il processo di condanna. Dietro al brutale accaduto potrebbe infatti esserci la criminalità organizzata.

Giulio Golia e Francesca Dio Stefano hanno realizzato un'inchiesta contenente testimonianze e documenti inediti che mettono sul tavolo ulteriori dubbi sulla colpevolezza di Imperante, La Rocca e Schiavo. La ricostruzione di tutta la vicenda evidenzia le denunce dei tre nei confronti delle forze dell'ordine, mettendo in luce ipotesi che all'epoca furono sottovalutate se non insabbiate.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (12 marzo 2023)

La prima puntata del 2023 di “Le Iene presentano: Inside” va in onda domenica 12 marzo su Italia 1 a partire dalle 20.30. Il programma è visibile anche (in live streaming e on demand) su Mediaset Infinity.