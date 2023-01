Scatta il bacio tra Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini: il video da "Boomerissima"

Tra i protagonisti più chiacchierati della prima chiacchieratissima puntata di Boomerissima, il nuovo show di Rai Due che ha segnato il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, c'è senza dubbio Claudia Gerini. Non solo l'attrice romana si è lasciata andare ad un battibecco con l'influencer Tommaso Zorzi, ma è anche stata protagonista di una esibizione al fianco della presentatrice stessa sulle note di "They Don't Care About Us", storico brano di Michael Jackson. Ad alzare la temperatura in studio ci ha poi pensato un bacio tra le due donne arrivato al termine della performance. Un bacio sulle labbra lungo qualche secondo tra le due, che poi si sono abbracciate divertite.

Sempre nella stessa puntata, Gerini ha criticato apertamente un altra celebrità, ovvero Tommaso Zorzi. Nel dettaglio, l'artista ha accusato la sua generazione dell'assenza di comunicazione dei più giovani, impengati a fare i balletti su TikTok "con talmente tanti filtri da essere tacciati di sostituzione di persona". Parole a cui Zorzi ha subito replicato. Uno scontro che è indicativo del format in sé. Com'è noto infatti lo show prevede proprio la messa a confronto di due generazioni. In ogni puntata si scontrano due squadre di personaggi celebri: i “boomers”, vip che hanno vissuto in prima persona gli anni Ottanta e Novanta (ovvero nati negli anni del Boom economico, attorno agli anni Sessanta) e i “millennials”, celebrità nate nel corso degli anni 2000. La gara è strutturata in vari round, che girano attorno a domande di "cultura pop".