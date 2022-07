Il bisbetico domato, stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano: trama e cast

Il bisbetico domato va in onda oggi alle 21.25 su Rete 4. Grande successo al botteghino, il film è ovviamente dominato dalla presenza di Adriano Celentano, affiancato da una bellissima Ornella Muti. Una commedia che vuole rileggere in chiave moderna Shakespeare, diretta dalla coppia formata da Castellano e Pipolo. Scopriamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Il bisbetico domato: cast e trama

Il bisbetico domato si inserisce pienamente nel periodo d’oro dell’Adriano Celentano cinematografico, che vedeva (quasi) tutti i film da lui realizzati uscire trionfanti al botteghino: realizzato dalla coppia formata da Castellano e Pipolo, questo film si è classificato secondo al box-office nella stagione 1980-1981 (preceduto soltanto da “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi). Si tratta di una sorta di rivisitazione della commedia di William Shakespeare “La bisbetica domata”. A fare da spalla al “Molleggiato” c’è Ornella Muti: la coppia si riformerà poi l’anno successivo con “Innamorato pazzo”. Fanno parte del cast anche Edith Peters, Pippo Santonastaso, Jimmy il Fenomeno e una giovane Milly Carlucci. Elia Codogno è un uomo di 40 anni che fa l'agricoltore a Rovignano (Veneto). Burbero, solitario e misogino, è fortemente contrario alla modernizzazione e al caos delle grandi città. L'unica persona che riesce a sopportare è Mamy, governante che qualche volta ha anche provato (invano) a trovare una fidanzata ad Elia. Tutto sembra procedere secondo la solita routine quando una sera, durante un temporale, una ragazza si ritrova l’auto in panne proprio nei pressi della dimora di Codogno. Pur senza gli entusiasmi del padrone di casa, la bella e ricca Lisa viene ospitata e capisce ben presto di avere a che fare con un uomo scorbutico. Nonostante – o forse proprio per – i modi poco gentili di Elia, la ragazza si innamora di lui. In un secondo momento entrano in gioco anche Vittorio, fidanzato di Lisa, e l’amica Renata, a sua volta affascinata da Elia.

Dove vedere Il bisbetico domato stasera in tv (sabato 9 luglio 2022)

Il bisbetico domato va in onda questa sera, 9 luglio, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.