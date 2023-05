"Il branco - L'omicidio di Desirée Piovanelli", stasera in tv: le anticipazioni del documentario

Nove trasmette oggi, 11 maggio 2023, a partire dalle 21.25, un documentario dal titolo “Il branco - L’omicidio di Desirée Piovanelli”. Ricostruzione dell'omicidio avvenuto nel settembre del 2002 in provincia di Brescia, dove la 14enne Piovanelli fu uccisa a coltellate da un branco. Quattro condanne e oltre venti anni trascorsi, ma qualcosa non torna.

Il branco - L'omicidio di Desirée Piovanelli: le anticipazioni

"Il branco - L’omicidio di Desirée Piovanelli" e? un documentario scritto da Marina Loi e Flavia Triggiani per Discovery+ e racconta l'omicidio di Desirée Piovanelli, avvenuto il 28 settembre del 2002 in una cascina di Leno (provincia di Brescia), quando la ragazza aveva 14 anni. Un vicino di casa, suo coetaneo, aveva programmato di violentarla e la uccise con la collaborazione di altri due giovani e un adulto. Maurizio Piovanelli, padre di Desirèe, da tempo evidenzia la presenza di un ulteriore Dna non appartenente ai quattro condannati, due dei quali, si dichiararono innocenti e ancora oggi ribadiscono la loro estraneità ai fatti.

Maurizio Piovanelli è una delle figure chiave tra quelle presenti in questo documentario, che dà voce anche a carabinieri, avvocati, giornalisti e a giornalisti. Il padre di Desirèe chiede a gran voce di riaprire il caso: oltre a sottolineare alcune incongruenze nella ricostruzione dei fatti, l'uomo è certo che dietro il tragico evento ci sia una rete di pedofili e lancia l'appello: "chi sa come sono andate le cose parli".

Marina Loi e Flavia Triggiani, autrici di questo documentario, non sono nuove a racconti di importanti fatti di cronaca:in anni recenti hanno firmato la docu-serie in due parti "La vera storia della Uno bianca" (per Rai Documentari), "Il predatore - Maurizio Minghella" (per Discovery) e stanno preparando la docu-serie di Discovery+ sul caso di Yara Gambirasio, dove firmeranno sia la regia che la sceneggiatura.

Dove vedere “Il branco - L'omicidio di Desirée Piovanelli” (11 maggio 2023)

Il documentario "Il branco - L'omicidio di Desirée Piovanelli" va in onda oggi, giovedì 11 maggio 2023, dalle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale; ed è inoltre disponibile sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.