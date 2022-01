Il cacciatore di anoressiche: stasera su NOVE l’inquietante storia di Marco Mariolini

Per il ciclo “Nove Racconta” va in onda stasera il documentario che racconta la storia della perversione di Marco Mariolini per le donne anoressiche, narrata nel suo libro “Il cacciatore di anoressiche” prima dell’omicidio di Monica Calò, uccisa nell’estate del 1998. L’appuntamento è in prima serata su NOVE a partire dalle 21:25.

Marco Mariolini: la storia

Nel 1997 Marco Mariolini pubblica il suo romanzo autobiografico “Il cacciatore di anoressiche”, dove spiega la sua perversione sessuale per le donne anoressiche, definendosi apertamente “anoressofilo”. Dopo il divorzio con Lucia (dimagrita fino a pesare 33kg), nel libro Marco racconta di essere in cerca di una nuova compagna tramite annunci fino a quando si imbatte in “Barbara”. Barbara è il nome fittizio per Monica Calò, giovane studentessa di Domodossola con cui inizierà una relazione tormentata.

Nel 1998, dopo mesi di violenze fisiche e psicologiche (denunciate dalla donna alle autorità) e aver portato la compagna sull’orlo della denutrizione, il 14 luglio Marco Mariolini uccide Monica Calò con ventidue coltellate. Verrà condannato a 30 anni con rito abbreviato e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Pavia.

Il cacciatore di anoressiche, il docu-crime di NOVE

Il caso di Marco Mariolini è uno degli episodi di cronaca più inquietanti e unici della storia italiana. Il documentario vuole non solo raccontare i fatti di questo amore malato dettato dalla parafilia, ma anche dare un messaggio importante. Le autrici Marina Loi e Flavia Triggiani spiegano infatti che è importante dar valore ad alcune precauzioni come non accettare mai incontri in privato o “ultimi appuntamenti” con uomini violenti e stalker.

Dove vederlo stasera in tv (29 gennaio)

Il cacciatore di anoressiche è in onda oggi sabato 29 gennaio in prima serata su NOVE a partire dalle 21:25.