Il cacciatore di giganti, stasera in tv: trama, cast e curiosità del film

Italia 1 manda in onda oggi, 1° aprile 2023 dalle 21.25, il film fantasy "Il cacciatore di giganti". Tratta da una nota favola britannica e diretta da Bryan Singer, la pellicola è interpretata da Nicholas Hoult e Eleanor Tomlison nel ruolo di protagonisti, ma ha anche alcuni comprimari di lusso: Ewan McGregor, Stanley Tucci, Bill Nighy e Eddie Marsan.

“Il cacciatore di giganti”: trama e cast del film

Ci troviamo in un regno chiamato Cloister governato dal Re Brahmwell. La vicenda del film parte da quando l'umile contadino Jack e la figlia del Re, Isabelle, erano bambini appassionati dalla leggenda dei fagioli magici, che narrava di una pianta gigante capace di condurre in un regno oscuro dominato dai giganti. Senza volerlo, Jack apre adesso un varco tra il suo regno abitato da pericolosi giganti. Questi ultimi hanno come obiettivo quello di prendere possesso del pianeta, tanto tempo fa da loro regnato. Jack si trova così a combattere una incredibile battaglia in nome del pianeta, del popolo, ma anche di Isabelle, che ama. La ragazza si ritrova a sua volta in questo pericoloso mondo; Jack sarà invece affiancato dalle guardie reali, a partire dal comandante Elmont.

"Il cacciatore di giganti" è una rivisitazione della famosa favola inglese "Jack e la pianta di fagioli", che ha come protagonista un giovane umile, rappresentante della gente comune e messo per la prima volta di fronte ad un'avventura molto più grande di lui. Uscito nel 2013 nelle sale cinematografiche, il film è stato realizzato in formato 3D e vanta una ovvia componente romantica, ma anche una buona dose di umorismo. In cabina di regia c'è Bryan Singer, già autore di pellicole come "I soliti sospetti", "X-Men" e "Operazione Valchiria".



Riportiamo i nomi degli attori coinvolti, e i rispettivi personaggi: Nicholas Hoult (Jack); Eleanor Tomlinson (principessa Isabelle); Ewan McGregor (Elmont); Stanley Tucci (Lord Roderick); Ian McShane (re Brahmwell); Bill Nighy (generale Fallon); John Kassir (Fillon); Ben Daniels (Fumm); Cornell John (Fee); Andrew Brooke (Fye); Angus Barnett (Foe); Eddie Marsan (Crawe); Ewen Bremner (Wicke); Warwick Davis (vecchio Hamm).

Dove vedere “Il cacciatore di giganti” in tv e in streaming (1° aprile 2023)

Il film “Il cacciatori di giganti” va in onda oggi, sabato 1° aprile 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.