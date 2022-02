Il Cantante Mascherato 2022: le 12 maschere, cast, giuria e tutte le anticipazioni

Il Cantante Mascherato torna su Rai 1 con la terza edizione venerdì 11 febbraio. Alla conduzione dello show che vede personaggi famosi alle prese con una gara di canto e ballo travestiti da ingombranti costumi è sempre Milly Carlucci, pronta a svelare nelle settimane precedenti al debutto le dodici maschere protagoniste dello spettacolo.

Il format

Il format è noto al pubblico che negli anni passati si è interrogato numeroso sull’identità dei vip nascosti: in ogni puntata le maschere si esibiscono sul palco e alla fine i telespettatori da casa come la giuria presente in studio scopriranno volta per volta l’identità celata. A vincere nella prima edizione è stato Teo Mammucari, nella seconda Red Canzian.

Le maschere e la giuria

In questa stagione le maschere da scoprire sono Volpe, Lumaca, Gallina, Pinguino, Camaleonte, Cavalluccio marino, Medusa, Pesce rosso, Soleluna, Cane, Drago, Aquila. Cambiamenti anche per quantoriguarda la giuria: nella prima edizione del programma era formata da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Nella seconda al posto è subentrata Caterina Balivo al posto di di Ilenia Pastorelli, mentre Mariotto è stato sostituito da Costantino Della Gherardesca. Quest’anno invece, sarà composta da Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e la new aentry Arisa.

Le novità della stagione

Queste sei puntate de Il Cantante Mascherato vedranno come special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara. Le bellissime coreografie delle maschere in sfida di questa edizione sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.

Altra grande novità: i cantanti mascherati quest’anno potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori. La loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno ulteriori indizi a disposizione di investigatori e pubblico per giocare a indovinare. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Inoltre, per i concorrenti è assolutamente vietato parlare con altre persone. È proprio il clima di totale segretezza e mistero che lo caratterizza a rendere questo show uno spettacolo unico.

Chi si nasconde sotto queste maschere? Saranno gli investigatori in studio e il pubblico a casa a cercare di indovinarlo, ma soltanto al momento dell’eliminazione sapremo chi è veramente il Cantante Mascherato.

