Il Cantante Mascherato 2022: maschere, cast, giuria e tutte le anticipazioni

Il Cantante Mascherato torna su Rai 1 con la terza edizione venerdì 11 febbraio. Alla conduzione dello show che vede personaggi famosi alle prese con una gara di canto e ballo travestiti da ingombranti costumi è sempre Milly Carlucci, pronta a svelare nelle settimane precedenti al debutto le dodici maschere protagoniste dello spettacolo. La prima delle maschere svelate da Milly Carlucci è la Volpe.

Il format

Il format è noto al pubblico che negli anni passati si è interrogato numeroso sull’identità dei vip nascosti: in ogni puntata le maschere si esibiscono sul palco e alla fine i telespettatori da casa come la giuria presente in studio scopriranno volta per volta l’identità celata. A vincere nella prima edizione è stato Teo Mammucari, nella seconda Red Canzian.

La giuria

Nella prima edizione la giuria del programma era formata da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Nella seconda al posto è subentrata Caterina Balivo al posto di di Ilenia Pastorelli, mentre Mariotto è stato sostituito da Costantino Della Gherardesca. Quest’anno invece, sarà composta da Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti

Simone Di Pasquale coreografo

Nuovo coreografo per i concorrenti sarà Simone di Pasquale che dopo l’addio a Ballando con le stelle è entrato nella squadra al posto di Raimondo Todaro ora nella scuola di Amici nel ruolo di professore.