Il Cantante Mascherato 2023: le maschere, cast, giuria e le anticipazioni

Il Cantante Mascherato torna su Rai 1. Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà con le sue maschere e i suoi cantanti misteriosi. Come sempre ci sarà una giuria che dovrà cercare di indovinare chi c'è sotto quei travestimenti. Il format dello show è particolarmente dagli italiani: in ogni puntata sia i giurati che i telespettatori si dovranno interrogare e dovranno provare a indovinare qual è l'identità nascosta sotto le maschere.

Quando andrà in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023

Tra le novità più interessanti che riguardano questa nuova edizione dello show c'è sicuramente il giorno di messa in onda: nel 2023 infatti il Cantante Mascherato sarà in prima serata su Rai 1 il sabato sera. La prima puntata andrà in onda il 18 marzo.

Chi sono i giudici del Cantante Mascherato 2023

Per quanto riguarda la giuria sono stati riconfermati solo due dei nomi ovvero Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre gli altri sono stati cambiati. Nella prima edizione i giurati sono stati Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti; nella seconda era subentrata Caterina Balivo al posto di Ilenia Pastorelli, mentre Mariotto era stato sostituito da Costantino Della Gherardesca. Nel 2022 sulla poltrona dei giudici c'erano seduti Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e Arisa.

Nel 2023 ad accompagnare Insinna e Facchinetti ci saranno: Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica.

Le dodici maschere in gara

I concorrenti 12 concorrenti, mascherati con altrettante maschere coloratisse e particolari si sfideranno e solo uno di loro vincerà.In questa edizione le maschere in gara saranno: Squalo, Colombi, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa e Ippopotamo. A svelarle è stata proprio Milly Carlucci, come ogni anno, su Twitter. Gli altri travestimenti saranno mostrati nei prossimi giorni.

Le novità della quarta stagione

Altra novità interessante, oltre al giorno di messa in onda, è il "Mascherato per una notte". È la stessa Milly Carlucci a spiegare come funzionerà: "L'ospite d'onore arriva, canta, noi diamo degli indizi e si smaschera subito, la sera stessa. Si nasconderà dentro una mega maschera, che sarà sempre la stessa, che è a forma di cuore con sopra una corona".