Il Cantante Mascherato, anticipazioni puntata: arriva l’indizio speciale per scoprire le identità

Venerdì 19 febbraio alle 21.25 su Rai1 la semifinale del “Cantante Mascherato”. Dopo lo svelamento nelle scorse puntate di Baby Alieno, Pecorella, Tigre azzurra e Giraffa, questa settimana vedremo gareggiare il Lupo, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto.

Il talent game show sarà ricco di colpi di scena: due gli smascheramenti, uno nella prima parte del programma e una sfida finale, dove i due cantanti mascherati allo spareggio si giocheranno l’ultimo posto disponibile in finale e chi perderà al grido di “giù la maschera” dovrà mostrare il suo volto. Ma la cosa più sorprendente di questa semifinale, mai vista prima in nessuna versione internazionale del famoso format, sarà una manche speciale in cui i cantanti mascherati si esibiranno senza strumenti e cori, semplicemente con la loro voce: un indizio importante e unico per riuscire a decifrare la misteriosa identità nascosta dalle maschere.

Il Cantante Mascherato, la semifinale di venerdì 19 febbraio

A guidare il talent game show è Milly Carlucci. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, che nel corso delle settimane hanno appassionato il pubblico con la loro voglia di giocare, tentando di indovinare come abili Sherlock Holmes chi si nasconde dietro ogni maschera. In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. Ma quest’anno la squadra del Cantante Mascherato si è arricchita di un vero pool investigativo, introdotto per contribuire attivamente alle indagini. A guidare i 30 detectives, il Commissario Capo, Simone Di Pasquale e l’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza. Anche quest’anno le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Raimondo Todaro.