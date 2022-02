Il Cantante Mascherato non va in onda, Simone Di Pasquale parla ai telespettatori

Considerata la delicata situazione in Ucraina che pone davanti alla necessità di un approfondimento costante del conflitto con la Russia, alcuni programmi televisivi oggi, venerdì 25 febbraio 2022, non sono andati in onda nel corso della giornata. La variazione del palinsesto ha riguardato anche Il Cantante Mascherato, il talent game condotto da Milly Carlucci su Rai 1, che salta la puntata prevista per la prima serata. Al suo posto viene trasmesso l'episodio “Il covo di vipere” del Commissario Montalbano.

La decisione è stata confermata dai profili social della stessa conduttrice e anche da Simone Di Pasquale, coreografo del programma, che in diverse storie Instagram ha commentato la situazione parlando ai telespettatori. “La Rai, Milly e la produzione Endemol hanno ritenuto inopportuno andare in onda in rispetto alla folle situazione che stiamo vivendo a poche ore da noi. Una vicenda che deve farci riflettere. Abbiamo passato due anni a combattere il virus e ora siamo ricaduti in una situazione del tutto folle” ha affermato il ballerino dando appuntamento al prossimo venerdì 4 marzo.

Come seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sulla guerra

Le reti alla news sono quelle da tenere in considerazione qualora vogliate tenervi aggiornati in tempo reale a proposito del conflitto che sta sconvolgendo il cuore dell'Europa. La staffetta informativa coinvolge, dalle prime ore del mattino, RaiNews 24, Sky Tg24 e TgCom 24. Tutta la cronaca, minuto per minuto, oltre agli approfondimenti, le notizie e gli scenari di guerra.