Il Cantante Mascherato, chi è il Criceto? Spunta l'ipotesi Nathalie Guetta

La seconda maschera in gara nella prima puntata de Il Cantante Mascherato è Il Criceto, che suscita subito l'interesse dei telespettatori, che non mancano di commentare attraverso i social, sia dei giudici in studio.

Milly Carlucci ha da subito dato qualche indizio per cercare di fare capire chi si possa nascondere sotto la maschera. Innanzitutto, si tratta di una cricetina e non di un criceto (si pensa quindi sia una donna), indossa un tutù e delle collane come accessori.

Chi è Il Criceto de "Il Cantante Mascherato?"

Ulteriori dettagli emergono poi dal video di presentazione: "La maschera non l’ho scelta io, me l’hanno propinata e mi sono ricordata che io avevo un criceto. n questo momento della mia vita io giro a vuoto come un criceto, ho trovato un momento di pace. Mi piace fare ginnastica, mi alleno spesso. Mi piace anche andare in bicicletta, Ho frequentato tanto qualcuno che andava molto in bicicletta. Io non so cantare, se io so cantare non ho imparato. Mi sarebbe piaciuto immensamente".

Tra i più convinti sulla reale identità del Criceto c'è Flavio Insinna: Secondo il conduttore, si tratta di Nathalie Guetta, una che lui conosce bene per perché ha condiviso con lei il set di "Don Matteo". Impossibile non sorridere al suo intervento: "Non si capiva quando era in canonica senza la capoccia. Natalina non c'è bisogno del microfono che ti camuffa, non abbiamo mai capito quello che hai detto. Solo Terence (Hil, ndr) riusciva a decodificarti".

Il riferimento alla bicicletta fa subito pensare proprio al mezzo che utilizzava Don Matteo, alias Terence Hill, per spostarsi nella serie Tv.

Sulla stessa lunghezza d'onda del conduttore de L'Eredità c'è anche Serena Bortone, new entry tra gli investigatori.

Solo Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti sembrano avere pareri differenti e azzardano i nomi rispettivamente di Rita Pavone e Rosa Chemical.

Gli utenti sui social non sembrano avere alcuna perplessità, la stragrande maggioranza delle persone è convinta che si tratti dell'attrice francese, soprattutto per la voce e l'accento, camuffati solo parzialmente. C'è quindi il rischio che questa mascera possa essere condannata all'eliminazione già stasera.