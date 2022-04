"Il Cantante Mascherato" chiude? Adesso Milly Carlucci rompe il silenzio

Che gli ascolti del Cantante Mascherato, giunto alla sua terza edizione, non siano stati particolarmente brillanti, è un dato oggettivo. Motivo per cui nei giorni scorsi i rumors sulla presunta chiusura dello show condotto da Milly Carlucci si sono sprecati. Oggi però a rompere il silenzio sulla questione è la stessa conduttrice, attraverso un post "sibillino" pubblicato sul suo profilo Instagram.

La smentita di Milly non è diretta ma indiretta. Ma ha comunque lo stesso valore. "Con Pulcino e Lumaca ???. Cena pugliese e brindisi per il successo de Il Cantante Mascherato", ha scritto a corredo di una foto in cui si mostra in compagnia dei suoi ex concorrenti Lino Banfi e Giancarlo Magalli con le rispettive figlie. Quindi l'appuntamento all'anno prossimo: "Ci vediamo il prossimo anno per la quarta edizione. Grazie a tutti per aver giocato con noi".

Le indiscrezioni sulla presunta chiusura del Cantante Mascherato circolavano da alcune settimane ed erano state lanciate dal (sempre informatissimo) giornalista Alberto Dandolo. A far propendere alla chiusura i vertici Rai erano - secondo quanto si leggeva sul settimanale Oggi - il rapporto tra costi e benefici dell'intera macchina sottintesa al programma. Solo una netta riduzione dei costi e un "rinnovamento del cast fisso", si leggeva ancora, poteva portare all'idea di una quarta messa in onda. E così deve essere stato, a giudicare dall'ultimo post di Milly.