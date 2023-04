Il Cantante Mascherato: ecco chi si nasconde dietro il Cuore dello show

Come ogni puntata de Il Cantante Mascherato che si rispetti, non è mancato il momento clou della serata: lo smascheramento dell'ospite dietro il sipario del Cuore e che in questa occasione poteva avere il volto di Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia o Donatella Rettore. Una cinquina al femminile formidabile, perché tutte le cantanti con le proprie canzoni hanno reso grande la musica italiana.

Lo smascheramento

L'ultimo Mascherato per una notte si è palesato sul palco proponendo un medley dei suoi più grandi successi. Un momento unico ed emozionante, accompagnato da un'atmosfera suggestiva e dal calore del pubblico. Ma prima di concentrarci sul finale, vediamo insieme cosa è successo qualche minuto prima dello smascheramento. Come sempre, al centro del palco il Cuore di rito e l'ospite atteso, nascosco dietro un telo che ne cela le sembianze e con un microfono modificato tra le mani, come quello usato dai concorrenti ufficiali.

Prima di cominciare l'esibizione vera e propria, la cantante ha dato un nuovo indizio agli investigatori e al pubblico a casa, affermando di amare leggere, dipingere, camminare, il mare, i deserti e la natura. Che sia Ornella Vanoni? Dopo la sua partecipazione a Ci vuole un fiore e la stora del "penino", perché no? Non è una novità che il Mascherato per un notte debba esibirsi intonando brani interpretati da tutti i cantanti della cinquina, ed è per questo che la performance è iniziata con la canzone "L'appuntamento" di Ornella Vanoni, una delle più belle al mondo. Da brividi la sua resa canora, tanto che sembra esserci proprio l'artista dietro il telo, anche se le movenze un po' la tradiscono. I giudici hanno subito pensato a Patty Pravo o Antonella Rettore, ma il medley non è ancora finito: il secondo brano è "Fotoromanza" di Gianna Nannini, seguito da altri grandi successi delle donne protagoniste.

Il medley emozionante

Diversamente dalle puntate precedenti, il 22 aprile il Mascherato per una sera si è rivelato cantando un medley delle sue meravigliose canzoni. Per il pubblico è Patty Pravo, e i giudici concordano con il voto social. È lei? La suspense è tanta, quasi quanto l'emozione di scoprirne il volto, e quando il momento dello svelamento è arrivato, dopo l'esibizione, tutti hanno appplaudito: è Patty Pravo.