Il Cantante Mascherato, Cuore: ecco chi è il "mascherato per una notte" del 25 marzo

Cantano dietro un telo i due mascherati per una notte, prima "Parole parole" e poi "Sarà perché ti amo". Erano tutti certi di chi si nascondesse dietro i due protagonisti del cuore, o quantomeno il pubblico e Christian De Sica, perché in effetti Flavio Insinna e Iva Zanicchi hanno ipotizzato che potessero essere i Ricchi e Poveri, mentre Francesco Facchinetti, che viaggia sempre contro corrente ma questa volta ha voluto fare una battuta, ha nominato i Jalisse prima che la Carlucci gli ricordasse: "Però loro non sono nella cinquina".

I due mascherati per una notte

È un momento di grande attesa: tutti vogliono scoprire chi sono i due ospiti, ed a questo punto che i due artisti iniziano a cantare a gran voce "Felicità", e lo fanno con una grinta davvero travolgente, tanto che emergono sfumature nel timbro di voce dell'uomo che ricordano la voce di Carrisi. Tutto si fa chiaro: non può che esserci il celebre cantante dietro la maschera, e quando cantano "È la mia vita" non c'è più alcun dubbio. "Solo lui canta questa canzone così", ha dichiarato Flavio Insinna. Dal telo si nota un cappello come quello che Carrisi è solito portare co sé in ogni occasione, televisiva e non: "Non c'è nessuno più Albano di lui, ha pure il cappello!", ha sbottato Facchinetti.

MIlly Carlucci ha cominciato a porre domande ai due ospiti e si è scoperto che i due non sono una coppia, o meglio sono padre e figlia, per poi aggiungere: "Però siamo una coppia di cantanti". Nel frattempo viene chiuso il televoto del cuore: per il pubblico a casa i mascherati per una notte sono Gianni Morandi e il figlio.

Le parole di Albano Carrisi

È arrivato il tempo di conoscere i due protagonisti della serata, la suspense è molta e anche i minuti di attesa sembrano non passare mai, ma ecco giunta l'ora della verità: il sipario cala e dietro i cartelloni con i punti interrogativi spuntano proprio Albano e la figlia Jasmine, che ha fatto di tutto per nascondere il padre ai giudici: "Mi sono messa pure il cappello". Scatta un applauso infinito e Iva Zanicchi chiede alla Carlucci di poter salire sul palco per abbracciare il suo collega, con il quale canterà in una serata unica a Verona, il 18 maggio, volta a celebrare il compleanno di Carrisi: "sono 4 volte 20!". Prima di lasciare spazio ai concorrenti, la conduttrice chiede per i due interpreti al pubblico un applauso e tutta la sala si alza in piedi per onorare le due grandi voci italiane.