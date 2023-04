Il Cantante Mascherato: eliminato Ippopotamo nella sfida con Porcellino

Siamo giunti alla sfida finale che ha visto scontrarsi Porcellino e Ippopotamo, mentre il Criceto è passato direttamente alla quarta puntata. Gli investigatori, come di consueto, hanno salvato i loro personaggi preferiti: la Bortone ha scelto Stella; De Sica ha salvato l’Ippopotamo; la Zanicchi il Cavaliere Veneziano; Insinna lo Squalo; e Facchinetti ha scelto il Riccio, definendo la sua una performance meravigliosa. È rimasto solo il Porcellino con la luce accesa, che però non ha uno sfidante. Così pubblico e giuria hanno scelto di mandare in sfida con quest’ultimo l’Ippopotamo.

La scelta del pubblico

È aperto nuovamente il voto social per decretare quale dei due personaggi potrà restare e quale invece dovrà lasciare il programma alla sua terza serata. I due hanno reso noti nuovi indizi: se Porcellino non ha aiutato granché la giuria a capire chi si cela dietro la maschera, l’Ippopotamo ha dato un dettaglio fondamentale, tradendosi all’ultimo: d’altronde internet esiste per cercare informazioni, e Flavio Insinna non hamancato l’occasione di curiosare su Wikipedia. Quest’ultimo ha rivelato di essere un appassionato di golf, aggiungendo che per lui è come il rock.

Tutti gli investigatori sono rimasti dell’idea che l’animaletto rosa sia Maurizio Ferrini/la Signora Coriandolo. L’ipotesi più gettonata per l’Ippopotamo è che sotto il costume si nasconde Mal, anche visto che nella clip mandata in onda prima della sua esibizione il personaggio ha citato il testo di una sua canzone. In seguito, la Carlucci ha interrotto il voto social, e ha svelato la scelta del pubblico grazie all’immancabile busta: è passato alla quarta puntata Porcellino.

L’eliminato

È tempo di smascherare Ippopotamo, e al suono di “Giù la maschera” abbiamo scoperto che l’animale è davvero Mal. “Non credevo di arrivare fino a questo punto con il mio accento allo Stanlio e Olio. Io volevo parlare solo in inglese, con Milly che faceva la traduzione, ma non ha funzionato”, ha detto il cantante prima di salutare tutti e lasciare il palco.