Il Cantante Mascherato, eliminato: ecco chi rischia di lasciare lo show

Alla fine della puntata de Il Cavaliere mascherato pensavamo di vedere l'eliminazione di uno dei concorrenti, ma non è accaduto. Lo scopriremo settimana prossima, in testa alla semifinale dello show condotto da Milly Carlucci, ma vediamo insieme cosa è successo nel finale di serata e chi si contende l'ultimo posto disponibile nel programma. Prima di tutto, lo ricordiamo, Christian De Sica ha smascherato Porcellino, usando la sua gradita arma: la maschera d'oro, con la quale ha indovinato l'identità del personaggio: la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini). Anche Rossella Erra e Sara di Vaira hanno utilizzato il loro vantaggio, credendo che sotto il costume dello Squalo si nascondesse Gabriel Garko, ma hanno floppato alla grande e la maschera è volata di diritto in semifinale. Di conseguenza, in questo momento i concorrenti a rischio eliminazione sono Stella, Scoiattolo nero, Cavaliere veneziano, Riccio, Criceto e Ciuchino.

Il televoto

Il televoto social è importante, perché il pubblico ha il potere di salvare il proprio personaggio preferito. Non sorprende che l'amabile Criceto sia arrivato in semifinale grazie ai suoi fan. D'altronde, nemmeno i giudici hanno intenzione di smascherarlo, ma le ipotesi più gettonate sono Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni (più la prima che il secondo). Eppure tutti vogliono continuare a guardare le sue esibizioni in dialetto napoletano, quello parlato da entrambi gli attori citati, che stasera sul palco de Il Cantante Mascherato hanno detto la loro sul Criceto. Anche gli investigatori - Christian De Sica, Serena Bortone, Iva Zanicchi, presidente di giuria, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti - hanno potuto scegliere chi mandare direttamente alla prossima puntata, e la decisione è caduta su Ciuchino in quanto votato dalla maggioranza dei giudici. Infine, un terzo finalista a discrezione del pubblico in studio, che salva il Riccio.

La prova finale

Chi dovrà lasciare il programma fra Stella, Scoiattolo nero e Cavaliere veneziano? I tre devono affrontare una seconda prova canora, sempre con il microfono modificato, ma senza orchestra di sottofondo durante una parte di esibizione. Prima di iniziare la sfida, arrivano nuovi indizi: Stella rivela di amare la danza classica e di averla praticata per molti anni; il Cavaliere dice di essere un insegnante, di cosa non si sa; e Scoiattolo nero svela di essere pronta a lasciare il programma perché è abituata a viaggiare e a portarsi con sé lo stretto necessario. A salvarsi in questa manche è il Cavaliere veneziano, mentre le altre due maschere dovranno aspettare sabato 15 aprile per conoscere la loro sorte.