Il Cantante Mascherato, Francesco Paolantoni si difende: "Non sono il Criceto"

È iniziata alla grande la nuova puntata de Il Cantante Mascherato, con l’arrivo a sorpresa di Francesco Paolantoni, accusato di essere il Criceto insieme a Nathalie Guetta. Queste sono le due ipotesi più gettonate, e quindi Milly Carlucci ha pensato bene di proporre un confronto tra i due artisti sul palco. L’attore si dice infastidito perché definito il “Criceto”, e tutti a Napoli pensano che sia davvero lui la figura sotto la maschera, e quindi lo chiamano al telefono con insistenza. “Ho fatto le mie ricerche”, dice Facchinetti, e Paolantoni risponde: “E chi sei tu? Il Consulente di criminologia internazionale? Sherlock Holmes? Montalbano?”.

Il confronto

Saliti sul palco, Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni cercano di chiarire la loro posizione al riguardo, con il secondo che prima di iniziare mette le mani avanti e afferma ironicamente: “Non sono contro i criceti, sono contro chi mi definisce il Criceto”. L’attore aggiunge che vorrebbe chiarire l’intera vicenda perché sta diventando fastidiosa: proseguono le chiamate finte in diretta e ogni volta una battuta diversa e sempre divertente.

Quando a entrambi viene chiesto il motivo per cui non possono essere il Criceto, Nathalie risponde di essere una sfaticata e di essere rimasta traumatizzata dalla volta in cui Simone Montedoro si era tolto la sua maschera, in quanto tutto sudato e stravolto. Dal canto suo, Francesco non manca di sorprendere il pubblico, dicendo che se fosse il Criceto lo avrebbe già detto a tutti: “So’ Criceto”, e poi aggiunge: “Ma comunque lui mi piace molto”.

La Guetta prosegue l’arringa affermando che fisicamente l’attore è tale e quale al Criceto: “Non c’è bisogno di dire altro, si vede”. Per tutta risposta, Paolantoni dice di essere più un lupo o una tigre del Bengala”, suscitando nel pubblico non poca ilarità. Secondo quest’ultimo, l’attrice potrebbe essere l’adorabile animale perché “l’unica cosa che potrebbe fare in maniera costruttiva è correre su una ruota”. “Ma come ti permetti?”, dice Nathalie. I due parlano al microfono ed effettivamente la voce di Paolantoni sembra più simile a quella del Criceto rispetto alla voce della Guetta.

Arringa finale

L’attrice sostiene la sua tesi affermando: “Francesco io non sono il criceto e non posso tornare sabato prossimo. Abbi pazienza, chiudiamo la faccenda. Finiscila e dillo che sei il criceto. Ti voglio bene assai”. Francesco, invece, conferma di non potere essere lui il Criceto perché “non posso esserci fisicamente, sto facendo una tournée. Sabato scorso ero ad Aprilia, a 5 ore di distanza. Perché Nathalie è il Criceto? Perché non ha niente da fare!”. Quando gli viene chiesto di restare per vedere l’esibizione del personaggio, i due scappano a gambe levate dal palco, senza nemmeno salutare la conduttrice, la giuria e il pubblico.