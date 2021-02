Il Cantante Mascherato, eliminato il Gatto: era Sergio Assisi

Un'altra identità svelata al Cantante Mascherato. Nella puntata di ieri sera, venerdì 19 febbraio, è stato eliminato il Gatto, che ha perso allo spareggio con la Farfalla. Dietro la maschera Sergio Assisi, come avevano intuito Flavio Insinna e Caterina Balivo.

Non c'è stato tempo per la seconda eliminazione, dunque la prossima puntata - l'ulima, venerdì 26 febbraio - inizierà con un altro spareggio, quello tra Farfalla e Orsetto. Chi vince si gioca la finale con Lupo e Pappagallo. Le indagini sulle 4 maschere ancora in gara vanno avanti senza sosta in giuria, ma soprattutto sui social. Tra i nomi più gettonati Silvia Mezzanotte e Anna Tatangelo per la Farfalla, mentre per Orsetto - ormai chiaro che non si tratta di un cantante - si pensa a Samuel Peron, Paolo Belli e Alberto Tomba. Su Lupo sono tutti convinti si tratti di un napoletano e il nome di Gigi D'Alessio è in pole position, ma qualcuno fa anche quello di Sal Da Vinci e Roby Facchinetti. Il Pappagallo confonde le idee, ma le ipotesi più accreditate ruotano intorno a Christian De Sica, Piero Pelù, Red Canzian e Alberto Matano.

Il Cantante Mascherato 2021, il format

Il Cantante Mascherato è un talent game show che ha avuto un grande successo in tutto il mondo ed è approdato in prima serata su Rai 1 nel 2020. Il format vede in gara cantanti nascosti da costumi e maschere e una giuria pronta a scoprire l’identità dei vip che via via si esibiscono sul palco. ‘Il Cantante Mascherato’ è l’adattamento italiano del programma americano The Masked Singer, che a sua volta si è ispirato a King of Masked Singer, un format sudcoreano della MBC.

Nel corso delle puntate il programma mette a disposizione del pubblico e della giuria alcuni indizi che permettono di indovinare chi si cela dietro alle maschere. L'identità viene svelata soltanto al momento dell'eliminazione della maschera che avrà ricevuto il punteggio più basso della puntata, somma dei voti dei giudici e del televoto.