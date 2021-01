Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto commenta l’esclusione dal programma: “Poco remunerativo”

La seconda edizione del Cantante Mascherato in partenza venerdì 29 gennaio su Rai Uno non vedrà Guillermo Mariotto seduto tra i giudici del programma come lo scorso anno. Sui motivi dell’esclusione dello stilista, volto ormai storico del talent di ‘Ballando con le stelle’, si è vociferato molto fino al recente chiarimento di Milly Carlucci. “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”, ha affermato a proposito la conduttrice che, al suo posto, ha convocato Costantino della Gherardesca accanto ai confermati Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e, probabilmente, anche Teo Mammucari (su di lui, al momento, manca la conferma ufficiale).

Adesso a parlare della sua mancata partecipazione è proprio Mariotto che, intervistato dal settimanale Nuovo, ha detto la sua sulla mancata avventura professionale.

Mariotto commenta la sua esclusione dal Cantante Mascherato

Guillermo Mariotto ha puntualizzato che la scelta di non far parte della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è stata presa in accordo con Milly Carlucci per evitare la sovraesposizione che, dopo Ballando con le stelle, sarebbe stata certa. Escluso qualsiasi motivo di attrito con la conduttrice, Mariotto ha poi fatto accenno anche a motivi economici che lo avrebbero spinto ulteriormente a non accettare di far parte del programma.

“Io non ho litigato con Milly Carlucci, la non conferma a Il Cantante Mascherato è stata una scelta fatta in accordo con lei. Abbiamo da poco terminato Ballando con le Stelle e non mi piace la sovraesposizione da video”, ha affermato: “Quindi mi prendo una pausa. Sento la necessità di ricaricare le batterie. In tempi di Covid è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E, nel caso de II Cantante Mascherato, pure poco remunerativo”.

Messa da parte per un po’ la tv, adesso lo stilista concentrato sulla moda, in particolare nella realizzazione di alcuni abiti per un matrimonio molto importante che si terrà tra qualche mese in Arabia Saudita.