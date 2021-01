Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto fuori dalla giuria: Milly Carlucci svela il motivo

Il Cantante Mascherato parte con la nuova edizione venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai Uno, ma con una giuria privata di un personaggio fino ad ora sempre presente nei programmi di Milly Carlucci, ovvero Guillermo Mariotto. Dopo le voci che nelle scorse settimane raccontavano l’assenza del giudice di ‘Ballando con le stelle’ nel game show prossimo alla sua seconda edizione, adesso arriva la dichiarazione della conduttrice che, intervistata dal settimanale Di Più Tv, ha confermato quanto si diceva.

Perché Mariotto non fa parte della giuria del Cantante Mascherato

Già qualche tempo fa circolava l’indiscrezione secondo cui Mariotto non avrebbe fatto parte della giuria del Cantante Mascherato come nell’edizione precedente, estromissione che - raccontava Dagospia – aveva causato malumori nel giudice (“Gira voce che lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo”, si leggeva sul sito). Intorno alla vicenda si erano costruiti sospetti riguardo alle cause della possibile esclusione dalla squadra, secondo alcuni dettata dai comportamenti tenuti dal giudice durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle e risultati poco graditi. Adesso a parlare è Milly Carlucci: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”, ha affermato a proposito della esclusione dalla giuria del programma di Mariotto che, dal canto suo, non ha commentato la scelta.

Se al suo posto subentrerà Costantino della Gherardesca come qualcuno aveva insinuato, è presto per dirlo: “I contratti non sono ancora stati definiti”, si è limitata a dire la conduttrice.

Il Cantante Mascherato nei tempi del Covid

L’intervista a DiPiùTv è stata anche l’occasione perché Milly Carlucci raccontasse l’organizzazione del programma in un tempo ancora segnato dall’emergenza sanitaria che richiede doverose misure di sicurezza.

“Dopo le disavventure a Ballando sono molto agitata, ma questo programma è più facile perché i concorrenti sono mascherati e arrivano negli studi con speciali caschi di protezione, dato che non possono farsi riconoscere”, ha spiegato: “Comunque ci sottoporremo tutti, come prevede il protocollo, ai tamponi usando le accortezze del caso.”