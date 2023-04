Il Cantante Mascherato: ecco chi è il mascherato per una notte

Arriva il momento deI mascherato per una notte, e questa volta capire chi si nasconde dietro la coppia del cuore non è così semplice. Nella clip i due danno un paio di indizi che però dicono poco e nulla: il primo riguarda l’importanza della linea, anche se mangiare pare sia l’hobby preferito di uno dei due; con il secondo scopriamo che un membro della coppia non sa nuotare.

Le canzoni del cuore

Una volta aperto il Cuore sul palco, dietro cui si intravedono le sagome della coppia, i due iniziano a cantare canzoni che possono essere riconducibili a più membri della cinquina, come “Occhi di ragazza”, noto brano di Gianni Morandi, “Non mollare mai”, uno dei successi più conosciuti di Gigi d’Alessio, e “Mamma Maria”, dei Ricchi e Poveri. Ma allora chi si cela dietro il mascherato per una notte? Inizialmente tutti hanno pensato ai Ricchi e Poveri, teoria portata avanti anche dopo aver sentito le note successive, e in effetti le sagome dietro al telo smascherano un po’ la loro identità: i capelli lunghi sembrano proprio quelli di Angelo Sotgiu. D’altronde, anche la figura che lo affianca è simile ad Angela Brambati. Dietro il Cuore, i due dicono di essere una coppia da decenni, il che non fa che incrementare questa condizione, e poi aggiungono: “Una vita e una famiglia. Essere nascosti è bellissimo”.

Il mascherato per una notte

Dopo l’esibizione è il momento delle domande, e Facchinetti non perde l’occasione di chiedere direttamente: “Siete i Ricchi e Poveri”? Poi torna sui suoi passi e gli chiede se sono apparsi come super ospiti a Sanremo negli ultimi anni e la risposta è affermativa. Insomma, l’ipotesi diventa sempre più reale. Per il pubblico si tratta di Gigi d’Alessio e il figlio LDA, e quando arriva il momento di scoprire i due volti, ecco che dal Cuore escono proprio i Ricchi e Poveri. Il duo non manca di cantare successi come “Se m’innamoro” e “Sarà perché ti amo”, prima di ringraziare il caloroso pubblico e ricordare il compianto Franco Gatti: “Grazie, siete la nostra vita! Davvero, mi fate emozionare. Franco è sempre con noi, e lo sarà per sempre".