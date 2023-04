Il Cantante Mascherato, Nathalie Guetta è il Criceto: ecco cosa ha detto sul palco

Sin dalla prima puntata de Il Cantante Mascherato gli investigatori sono convinti che sotto la maschera del Criceto si nasconda il volto di Nathalie Guetta, tanto che durante l’appuntamento di sabato scorso Nino Frassica, nelle vesti del Maresciallo Cecchini con tanto di divisa, è intervenuto per indagare sulla sua vera identità, dando vita al momento più divertente dell’intera serata. Oggi l’interprete di Natalina in Don Matteo è approdata sul palco di Milly Carlucci per spiegare i motivi per cui non può essere lei il Criceto, anche se la giuria, così come il pubblico, sono titubanti su quanto da lei affermato in diretta.

Le parole di Nathalie Guetta

“Io sono molto sfaticata. Una volta ho visto Simone Montedoro uscire dal suo costume esausto e mi sono detta: ‘Se mi chiamano, dico no’”, ha affermato l’attrice, aggiungendo che trova il personaggio simpatico, ma non avrebbe mai impersonato questo animale, perché “come maschera è atroce”. Alla domanda “dove eri sabato scorso alle 21:35 circa” ha risposto: “Al ristorante”, il che ha provocato una fragorosa risata nel pubblico, commentata ironicamente dalla donna: “Ogni tanto ci vado pure io!”.

Milly Carlucci ha chiesto alla Guetta di parlare con il microfono del programma per togliere ogni dubbio sulla figura del Criceto, e il pubblico a casa ha visto il corpo dell’attrice con la testa dell’animale: “Pensa le persone che hanno girato ora su Rai Uno e vedono la faccia del Criceto su una figura umana parlare con questa voce”, ha sbottato Facchinetti. “Dico la verità!”, ha continuato la Guetta, e Flavio Insinna ha risposto di getto: “Ma quando?”.

Nathalie Guetta canta "Malafemmena"

L’investigatore è poi salito sul palco su invito della Carlucci, e ha raccontato un aneddoto divertente su una festa per Terence Hill: “Tutti hanno portato un regalo per il compleanno di Terence e lei ha portato una bottiglia di vino, che lui non beve, e alla fine se lo è riportato a casa”. Dopo qualche battuta ben assestata, il conduttore ha chiesto all’attrice di cantare in piedi su una sedia “Malafemmena”, e tutti hanno cantato con lei. Tutto ciò prima che si fermasse per dire in diretta che le piacerebbe condurre Sanremo. È arrivato poi il tempo della domanda fondamentale: “Vuoi rimanere in studio per vedere il criceto esibirsi? La risposta negativa ha contribuito ad aumentare la convinzione che lei sia il personaggio dietro la maschera.