Il Cantante Mascherato: Nino Frassica irrompe sul palco per interrogare il Criceto

Dalla prima puntata de Il Cantante Mascherato Flavio Insinna, Christian De Sica e Serena Bortone sono convinti che dietro la maschera del Criceto si nasconde Nathalie Guetta. In particolare è Insinna a esserne certo: i suoi gesti e la sua voce sono inconfondibili per l'attore che ha lavorato al suo fianco per lunghi anni nel ruolo del Capitano Flavio Anceschi, divenuto poi Colonnello, nella fiction Rai più seguita di sempre, Don Matteo. Per l'occasione, quindi, Nino Frassica e Pietro Pulcini, il brigadiere Ghisoni nella serie, sono stati invitati da Milly Carlucci allo scopo di interrogare il personaggio. Entrati in scena a inizio programma, i due hanno subito ricordato l'appuntamento con la quattrordicesima stagione, per poi scherzare dicendo: "Dobbiamo trovare Nathalie. Dicono che sotto queste maschere ci sia lei e dopodomani inizia Don Matteo 14".

Le comiche

Frassica, come sempre, ha intrattenuto il pubblico nel migliore dei modi, soprattutto quando Insinna gli ha chiesto se avesse lasciato Gubbio per approdare al cantante mascherato: "Non siamo più a Gubbio. Ne è morto uno per ogni puntata, e quindi ora siamo a Spoleto. Ah, ma lei è il Colonnello Anceschi!", ha detto con fare ironico. L'attore ha preso poi di mira Serena Bortone, facendo credere in un primo momento che in lei si nascondesse Roberta Bruzzone e poi: "Si smascheri! È Natalina? No? Andiamo nei camerini e cerchiamola!", così è terminato il primo siparietto che ha visto protagonista il grande comico.

L'interrogatorio

Dopo l'esibizione del Criceto, Falvio Insinna ha continuato a insistere sul fatto che fosse Nathalie Guetta, citando anche la sua partecipazione a Ballando con le stelle con Simone Di Pasquale, anche lui presente in studio a inizio serata. L'attore ha poi invitato Iva Zanicchi - ha cambiato idea e ha ipotizzato che sia davvero la Guetta - a chiedergli il mestiere di suo fratello, David Guetta, dato le cuffie sulla testa, ma il Criceto ha sviato il discorso. Per Francesco Facchinetti, il personaggio è un imitatore: Francesco Paolantoni. A questo punto Nino Frassica irrompe sul palco a sirene spiegate per l'interrogatorio, ma prima chiede a Ghisoni se sa scrivere e leggere come le persone normali, come è solito fare Cecchini in Don Matteo. Sono iniziate le domande, e di seguito vi proponiamo le più divertenti: "Quanti anni hai? Più di 100 o meno di 100? Nella tua vita hai più vinto o più grattato? Rimpianto o rimbocchi? Ce l'hai un segno zodiacale?".

Infine, la domanda che tutti stavamo aspettando: "Dietro la maschera ci sei tu, Nathalie?". Quando il Criceto ha affermato di non aver capito, Ghisoni ha ricordato al maresciallo che l'attrice è di nazionalità francese e in seguito che ha vissuto a Napoli per gran parte della sua vita, e da qui sono iniziati i vari tentativi, tutti meravigliosi, per farsi capire dal Criceto. La sua indagine è terminata e il verdetto è: "Dentro il Criceto non c'è Nathalie. C'è Roul Bova!". Che sia l'attrice sembra quasi certo, ma nessuno dei giudici ha voluto esercitare la possibilità di smascherarla per evitare di perdersi le sue esibizioni nelle prossime settimane.