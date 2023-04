Il Cantante Mascherato, l'ospite del Cuore: chi è il mascherato per una notte

Nella puntata dell'8 aprile, per la prima volta durante l'edizione corrente, il Mascherato per una notte non è una coppia, bensì una sola persona, e dietro al telo del cuore, quello che divide l'artista dal suo pubblico, potrebbe celarsi Renato Zero, Gigi D'Alessio, Claudio Baglioni, Nek o Umberto Tozzi. L'uomo ha dato un nuovo indizio, dicendo di essere mezzo biondo e vestito da Zorro, come il costume che amava indossare da bambino.

Il medley

Il cuore è sul palco, e come sempre il cantante inizia a intonare brani celebri degli artisti della cinquina, a partire da "Laura non c'è", grande successo di Nek, per poi proseguire con "Gloria", uno dei brani più noti di Umberto Tozzi, e lo fa con tanto di corpo di ballo sul palco, la cui coreografia è spettacolare e vitale. La voce è irriconoscibile, ma lui afferma che si sta divertendo molto nella parte del mascherato e che il suo genere preferito - in fatto di musica - è il rock. Ad un certo punto la voce di Facchinetti: "Lo sappiamo chi sei!", e la prima ipotesi è "Nek, una delle voci più belle del panorama musicale italiano".

Iva Zanicchi invece sostiene che se fosse nek sarebbe una delusione totale, non per il suo modo di cantare sul palco, ma perché per lei è l'artista che si cela sotto il costume del Riccio. In realtà, lo ricordano in diretta, il cantante potrebbe essere presente sia come Riccio che come Mascherato per una notte", e allora la Zanicchi si convince: "È Nek". Anche per Serena Bortone è Nek, ma non sembra convinta: "Di solito mi affido al mio vicino - De Sica - ma questa volta si è voltato verso di me e ha detto: 'E chi è?' Sulla figura del Mascherato copio sempre". Tutti si sono detti d'accordo sul cantante bolognese. Prima di scoprire chi è il protagonista del momento, l'uomo canta altri brani di successo, come "Cercami" e "Non dirgli mai". Dopo la seconda parte del medley, Christian De Sica capisce: "È Gigi D'Alessio". Iva Zanicchi lo segue a ruota, e in effetti, una volta tolto il sipario, si palesa il cantante napoletano, mentre il pubblico pensava che si trattasse di Renato Zero.

Il medley di Gigi D'Alessio

Il cantante, una volta smascherato, intona alcune sue canzoni famose: la prima è "Quanti amori", seguita da "Un nuovo bacio", "Non mollare mai" e "Como suena el corazon".