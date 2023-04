Il Cantante Mascherato per una notte: ecco chi si nasconde dietro il Cuore

Molti ospiti si sono esibiti nella semifinale: ogni maschera ha dovuto cantare in duetto con celebri artisti del calibro di Ivana Spagna, I Cugini di Campagna e Iva Zanicchi, anche Presidente di giuria dello show condotto da Milly Carlucci. Sul palco de Il Cantante Mascherato anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi i quali hanno saputo regalare una performance brillante e mai banale. Tutti insieme hanno dato quel tocco in più a uno spettacolo che senza ospiti risulterebbe molto noioso per quanto tirato per le lunghe e ripetitivo. Non solo gli ospiti annunciati, ma anche il Mascherato per una notte ha contribuito a rendere la semifinale più viva che mai, e ora ricordiamo insieme cosa è accaduto e chi si nasconde dietro il sipario del Cuore, sempre al centro della scena.

Il medley

La semifinale ha visto esibirsi il Mascherato per una notte in un medley emozionante, che compredeva successi come "Hanno ucciso l'uomo ragno" degli 883 e "Splash", la canzone portata a Sanremo 2023 da Colapesce e DiMartino, anche loro nella cinquina insieme a Max Pezzali e il suo compagno di viaggio. In seguito alla performance, Flavio Insinna ha preso la parola, dicendo che dopo la comparsa di Gigi D'Alessio nella scorsa puntata, non si fida più della conduttrice per quanto riguarda il gioco, perché tanto potrebbe essere chiunque. Quest'ultimo infatti non ha idea di chi si nasconda dietro il telo del Cuore, mentre Francesco Facchinetti ha affermato di aver intravisto un profilo simile a quello di Paola e Chiara, altra coppia candidata. Christian De Sica invece è convinto che la coppia del Mascherato per una notte è quella formata dal "fratello" Lino Banfi e dalla "nipote" Rosanna, figlia dell'attore.

Nella seconda manche dell'esibizione i due personaggi hanno cantanto "Furore" di Paola e Chiara, "Grande Amore" de Il Volo e "Piove" di Domenico Modugno. Dopo lo spettacolo, anche Serena Bortone, Flavio Insinna, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti si sono uniti al pensiero di De Sica: per la giuria sono i Banfi, e in effetti il Cuore dello show sono proprio la coppia di attori. Per il pubblico a casa, invece, i due mascherati erano Paola e Chiara.

Le parole di Lino Banfi

Una volta calato il sipario, Lino Banfi ha dichiarato che Christian De Sica è "un attore meraviglioso, un compagno di lavoro stupendo". Banfi ha raccontato che durante le riprese di "Belli Freschi" era proprio quest'ultimo a truccarlo da donna perché avevano scoperto che il truccatore professionista faceva uso di droghe. "Quando mi truccavo da donna, diventavo molto esigente e nevrotico", ha svelato l'attore. Non solo: durante la diretta è emerso che Lino Banfi si era preso un'insolazione nel corso delle riprese, e invece di dire le battute della pellicola farneticava sul suo passato.