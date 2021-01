‘Il Cantante Mascherato’ su Rai Uno: maschere, anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla gara

Il Cantante Mascherato torna su Rai Uno venerdì 29 gennaio in prima serata. Reduce dal successo della stagione di esordio che ha decretato la vittoria di Teo Mammucari sotto la maschera di coniglio, il game show condotto da Milly Carlucci riparte con una nuova gara che vedrà, puntata dopo puntata, lo svelamento dell’identità dei personaggi dello spettacolo nascosti sotto le sembianze di ingombranti maschere.

Il Cantante Mascherato 2021, le maschere

Nove le maschere protagoniste di questa seconda stagione del Cantante Mascherato: Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre, Farfalla,Gatto, Pappagallo, Alieno e Orso. Alla giuria in studio il compito di individuare l’identità dei vip nascosti sotto i costumi degli animali che, così vestiti, si esibiranno durante le puntate in diretta tv. Alla fine di ogni serata, il pubblico scoprirà l’identità di uno di essi anche grazie agli indizi forniti.

Il Cantante Mascherato 2021, la giuria

I nomi dei giudici chiamati a commentare le performance delle maschere in questa edizione del Cantante Mascherato non sono ancora state ufficializzati. Al momento la certezza è che tra loro non siederà Guillermo Mariotto, come confermato da Milly Carlucci: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”, ha spiegato la conduttrice. Se al suo posto subentrerà Costantino della Gherardesca come qualcuno aveva insinuato, è ancora presto per dirlo: “I contratti non sono ancora stati definiti”, si è limitata ad aggiungere la conduttrice. Nella scorsa edizione, accanto a Mariotto, sedevano nel ruolo di giudici Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Flavio Insinna: chi di loro sarà ancora al suo posto?

Il Cantante Mascherato 2021, il format

Il Cantante Mascherato è un talent game show che ha avuto un grande successo in tutto il mondo ed è approdato in prima serata su Rai 1 nel 2020. Il format vede in gara cantanti nascosti da costumi e maschere e una giuria pronta a scoprire l’identità dei vip che via via si esibiscono sul palco. ‘Il Cantante Mascherato’ è l’adattamento italiano del programma americano The Masked Singer, che a sua volta si è ispirato a King of Masked Singer, un format sudcoreano della MBC.

Nel corso delle puntate il programma mette a disposizione del pubblico e della giuria alcuni indizi che permettono di indovinare chi si cela dietro alle maschere. L’identità viene svelata soltanto al momento dell’eliminazione della maschera che avrà ricevuto il punteggio più basso della puntata, somma dei voti dei giudici e del televoto.