Il Cantante Mascherato, Scoiattolo Nero eliminato: chi si cela sotto il costume

La scorsa puntata de Il Cantante Mascherato si era conclusa prima del solito, mancando di svelare chi fra Stella e Scoiattolo avrebbe dovuto lasciare lo show e perdersi la semifinale, in onda il 15 aprile su Rai Uno con Milly Carlucci alla conduzione e Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Serena Bortone e Francesco Facchinetti come investigatori.

Lo spareggio

L’appuntamento di oggi si è quindi aperto con lo spareggio tra le due maschere, e la prima a dare il suo indizio è Stella la quale ha detto di dovere tutto alla madre, sua figura di riferimento, per poi esibirsi sulle note di “Cicale”. Una volta finita la performance, tutti i giudici hanno concordato sul fatto che l’indizio della “mamma” non è un granché, ma d’altronde la Stella in tal senso non ha mai dato informazioni utili. Nel frattempo Flavio Insinna ha ricordato che proprio Simona Ventura di recente aveva pubblicato un post dedicato alla madre per ringraziarla di tutto. Per la Zanicchi è “Simona Marini”, in quanto dubbiosa sulla star dentro il costume, dichiarazione poi smentita da Scoiattolo Nero, il cui indizio si è rivelato invece fondamentale: baci stellari.

Quest'ultima maschera ha regalato emozioni con un medley omaggio a Raffaella Carrà: da “A far l'amore comincia tu” e “Tanti auguri”, passando per “Rumore”. Dopo l’esibizione, uno scambio di battute tra Serena Bortone e Christian De Sica ha provocato una fragorosa risata fra il pubblico. Tutti pensano che si tratti di Valeria Marini, e così, quando Serena Bortone dice a De Sica “non è uno scoiattolo Nero, è una…?”, l'uomo risponde: “Zocc*la!”. La giornalista, ovviamente si riferisce al termine “puzzola” da lui adottato in più di un’occasione per definire lo Scoiattolo Nero, ma l’attore ammette: “Non posso più chiamarla puzzola se è la Marini, la devo chiamare Regina scoiattola”. Durante lo spareggio finale, le due maschere si sono rivolte la parola. Se Stella ha portato sul palco una finta lettera contro le puzzole, Scoiattolo nero ha preferito cogliere il momento per fare un appello: “La puzzola è mia cugina! E voglio fare un appello: rispettiamo tutti gli animali, anche le puzzole!”

Chi lascia il programma?

Infine, quando la Carlucci ha chiuso il televoto, Valeria Marini si è rivelata al pubblico come Scoiattolo nero, ricevendo un sentito applauso da parte di tutto il pubblico e soprattutto dagli investigatori.