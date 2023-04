Il Cantante Mascherato, Tullio Solenghi svela: "La giuria di Ballando era una TSO"

Siamo giunti all’attesa finale de Il Cantante Mascherato, che anche questo sabato 22 aprile su Rai1 vede alla conduzione Milly Carlucci e tra gli investigatori Christian De Sica, Serena Bortone, Iva Zanicchi, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, pronti a scoprire se le loro ipotesi sulle varie maschere sono giuste o sbagliate.

Lo Squalo è Solenghi

La prima sfida ha visto scontrarsi Stella e Squalo, con quest’ultimo che ha dovuto rivelare la sua vera identità al pubblico dopo aver perso la prima gara decisiva. In seguito al lungo momento di suspense e alle iconiche barriere protettive, volte a nascondere il personaggio mentre prova a sganciare la sua maschera, è arrivato il momento della verità: i giudici sono certi che sotto il costume ci sia Tullio Solenghi, e in effetti è proprio il grande comico a mostrarsi sul palco de Il Cantante Mascherato. Già da un paio di puntate tutti avevano iniziato a sospettare di quest'ultimo, tanto che l’attore è stato protagonista di ben due confronti, uno dei quali affrontato al fianco di Massimo Lopez. Ma lo Squalo non è l’unica maschera per il quale il comico era indagato: secondo i più poteva nascondersi anche dietro il Ciuchino e il Riccio, possibilità oramai escluse.

Una volta toltosi la maschera, Tullio Solenghi ha voluto dedicare alcune parole ai nipoti i quali, a detta dell’attore, erano convinti che sotto lo Squalo si nascondesse proprio il loro adorato nonno: “Ora che mi avete visto, potete andare a letto”. Nemmeno in questa occasione ha mancato di essere ironico, ma il bello è arrivato poco più tardi, quando Solenghi ha elogiato la giuria del programma di Milly Carlucci definendo quella di Ballando con le stelle una TSO: “Devo fare un plauso alla giuria. Finalmente ne ho trovata una serena e sorridente. Vengo dalla giuria di Ballando, una sorta di TSO... per me trovare una giuria normale è stato un sollievo!”

Stella è Simona Ventura

Il secondo smascheramento è invece quello di Simona Ventura, accusata da tempo immemore di essere il personaggio della Stella dagli investigatori dello show. Insomma, i giudici avevano capito tutto da settimane, e oggi sul palco de Il Cantante Mascherato hanno dimostrato la propria bravura con entrambe le maschere svelate.