Il Cantante Mascherato, ultima puntata: finalisti, ospiti e tutto quello che c’è da sapere

Venerdì 26 febbraio saranno svelate le maschere rimaste in gara nel corso di una puntata ricca di ospiti

Ultima puntata del Cantante Mascherato: la finale del talent game musicals condotto da Milly Carlucci va in onda venerdì 26 febbraio alle 21.30 su Rai1, quando il pubblico sarà chiamato a scoprire i personaggi che si nascondono dietro le maschere. Tra indizi misteriosi e inaspettate rivelazioni, al grido “giù la maschera”, finalmente si saprà chi sarà il vincitore.

Il Cantante Mascherato, ultima puntata: lo spareggio

L’ultimo appuntamento si aprirà con l’emozionante spareggio tra la Farfalla e l’Orsetto, due delle maschere più amate. Il vincitore della sfida accederà di diritto alla fase conclusiva del talent, mentre chi avrà ottenuto il punteggio minore dovrà smascherarsi rivelando a tutti la propria identità. A seguire una spettacolare manche dedicata ai duetti, che vedrà protagonista sul palco anche la maschera uscente dello spareggio iniziale.

Il Cantante Mascherato, ultima puntata: gli ospiti

Ospiti straordinari della serata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo.

Al fianco di Milly Carlucci ancora una volta cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, che nel corso delle settimane hanno appassionato il pubblico, tentando di indovinare chi si nascondesse dietro ogni maschera. Sono loro insieme al pubblico a casa, tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Non mancheranno commenti e ipotesi da parte del pool investigativo, guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche quest’anno le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Raimondo Todaro. Ad assistere alla finalissima ci saranno anche tutti gli eliminati di questa edizione: Alessandra Mussolini, Gigi e Ross, Mauro Coruzzi, Katia Ricciarelli, Sergio Assisi.