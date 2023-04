Il Cantante Mascherato, non solo il vincitore: l'amore tra il Cavaliere e il Criceto e gli smascheramenti

Il Cantante Mascherato è giunto al termine e nulla è rimasto irrisolto, anzi abbiamo capito che i giudici la sanno più lunga di quanto vogliano farci credere: intuizioni buone, mai smentite nel corso della serata, a dimostrazione che la loro capacità di analisi è eccellente. Ma torniamo alla gara che ha visto smascherati tutti i concorrenti, compreso il vincitore della corrente edizione dello show condotto da Milly Carlucci, accompagnata nel viaggio dai cinque investigatori: Christian De Sica, Serena Bortone, Iva Zanicchi, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Il vincitore de Il Cantante Mascherato

È Samuel Peron il Cavaliere Veneziano, vincitore de Il Cantante Mascherato 2023, la cui finale è andata in onda su Rai1 sabato 22 aprile. Il ballerino ha sempre provato a nascondere le sue abilità professionali, ma questa sera si è sbizzarrito sul palco, muovendosi come solo un esperto sa fare. Da tempo gli investigatori erano certi che sotto la maschera in questione si nascondesse il talentuoso danzatore, ma insieme hanno preferito aspettare la finale per averne la certezza. Il ballerino ha vinto il premio finale, si, ma non solo: che tra il Cavaliere e il Criceto ci sia del tenero? No, il Criceto ha svelato di tenere alla sua indipendenza, altro che matrimonio! È stato bello vedere Nathalie Guetta - è lei l'adorabile animale che ha divertito tutto il pubblico e la giura cantando canzoni napoletane e agitandosi in diretta - e Samuel Peron darsi manforte e coccolarsi a vicenda. Il ballerino, tra l'altro, non ha mancato di stringerla a sé anche a inizio esibizione, quando la cricetina ha deciso di sfidarlo nella prova che l'ha vista poi perdere e tornare a casa. Una volta toltasi la maschera, l'attrice ha detto di essersi pentita di aver scelto lui con quella ironia che l'ha sempre caratterizzata, sin dai primi episodi della nota fiction Rai Don Matteo. Non sarà amore, ma di certo la dolcezza è l'ingrediente principale della loro amicizia.

Gli smascheramenti

Nella finale de Il Cantante Mascherato tutti i concorrenti sono stati smascherati e hanno dovuto togliersi il costume in diretta. Il primo a rivelare la propria identità è stato lo Squalo, dietro cui si celava Tullio Solenghi, A quest'ultimo sono seguiti Stella (Simona Ventura), il Criceto (Nathalie Guetta), il Riccio (Massimo Lopez), il Ciuchino (Nino Frassica) e il Cavaliere Veneziano (Samuel Peron). Il Mascherato per una notte invece era Patty Pravo.