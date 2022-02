'Il caso Craxi – Una storia italiana', il docufilm stasera su Sky Documentaries

Il 19 gennaio del 2000 l’ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi si spegne nella sua casa di Hammamet, in Tunisia, dove si rifugiava dal 1994. A più di vent’anni dalla sua scomparsa, il documentario Sky ripercorre la parabola politica e umana dello storico leader socialista. L’appuntamento è alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW.

Bettino Craxi: l’uomo e il politico

Bettino Craxi nasce a Milano nel 1934 ed esordisce in politica nel 1956, quando entra nel Comitato provinciale del PSI milanese. Nel ’68 viene eletto per la prima volta deputato in Parlamento e nel 1976, dopo la pesante sconfitta alle elezioni contro DC e PCI (al suo picco storico), viene scelto dal Partito Socialista come nuovo segretario. La sua nuova linea politica si rivelerà azzeccata e nel 1983 diventa il primo socialista a essere eletto Presidente del Consiglio, ruolo che coprirà fino all’87. Cinque anni più tardi inizia la lunga inchiesta di Mani Pulite, capitanata da Antonio Di Pietro, che andrà a travolgere il PSI e l’intero sistema partitico italiano. Tangentopoli fa emergere sempre più prove contro Craxi, a cui viene ritirato il passaporto il 12 maggio 1994 per pericolo di fuga, ma in quel momento l’ex-leader dei socialisti è già latitante in Tunisia, dove morirà nel 2000.

Il caso Craxi: il documentario

Il docufilm traccia un ritratto completo della figura di Craxi, partendo dalla sua formazione fino all’ascesa politica, la Presidenza del Consiglio e la caduta, con la solitudine degli ultimi anni ad Hammamet. Non mancheranno materiali esclusivi: testimonianze dei protagonisti dell’epoca, immagini di repertorio, riprese originali dalla Tunisia e soprattutto un’intervista inedita a Craxi. Tra gli intervistati, Fedele Confalonieri, Massimo D’Alema, Vittorio Sgarbi e tanti altri.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 23 febbraio)

Il caso Craxi – Una storia italiana è in onda stasera alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402) ed è sempre disponibile on demand su NOW.