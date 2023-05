Il caso Pantani - L'omicidio di un campione, stasera in tv: la storia vera dietro il film

Tv8 trasmette oggi, giovedì 25 maggio 2023 a partire dalle 21.30, il film "Il caso Pantani - L'omicidio di un campione". Storia degli ultimi cinque anni di vita del grande campione, dalla discussa squalifica per doping alla tragica morte, avvenuta nel 2004. Pur essendo un film di finzione, la pellicola si avvale di materiali d'archivio per arricchire il racconto.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: la storia vera

"Il caso Pantani - L'omicidio di un campione" racconta gli ultimi cinque anni di vita di Marco Pantani. Nato a Cesena il 13 gennaio 1970, nel 1998 visse il periodo più alto della sua eccezionale carriera da ciclista: in quell'anno vinse prima l'82esima edizione del Giro d'Italia; poi l'85esima del Tour de France. La narrazione del film inizia alla vigilia dell'ultima tappa del Giro d'Italia del 1999. Il campione si apprestava a vincere la manifestazione per il secondo anno consecutivo ma, a Madonna di Campiglio (provincia di Trento), fu squalificato per doping. I test effettuati evidenziavano un valore di ematocrito più alto del consentito. Nei fatti in quel momento la carriera del corridore terminò: provò, successivamente, a tornare in pista, ma lo stato psicologico era ormai compromesso e lo smalto dei giorni migliori non fu più ritrovato. Alcuni corridori, nonché l'ex fidanzata del "Pirata" (questo il soprannome di Pantani) Christina Jonsson, dichiararono di essere a conoscenza dei problemi di doping che aveva il campione. Nel tempo, però, si fecero sempre più insistenti le voci di una cospirazione attuata ai danni di Pantani.

In preda alla depressione, il corridore iniziò a fare uso di cocaina. Marco Pantani fu trovato senza vita in un motel di Rimini il 14 febbraio del 2004, in circostanze ignote. L'inchiesta sulla sua squalifica del 1999 fece emergere un alto numero di incongruenze e passaggi poco chiari. Il film suggerisce in modo più o meno esplicito che Pantani fu squalificato ed estromesso dal Giro d'Italia del 1999 per salvaguardare le scommesse clandestine della camorra; e, nel 2004, vittima di un omicidio fatto passare per overdose. La drammatica vicenda del campione resta a oggi ancora avvolta da misteri: la pellicola in onda questa sera su Tv8 ricostruisce gli ultimi anni di Pantani - interpretato da Marco Palvetti - mescolando fiction e inserti documentaristici, con spezzoni d' interviste al vero Pantani e spezzoni di alcune sue gare sportive.

Dove vedere "Il caso Pantani - L'omicidio di un campione" in tv e in streaming

Il film "Il caso Pantani - L'omicidio di un campione" va in onda oggi, giovedì 25 maggio 2023, su Tv8 a partire dalle 21.30; ed è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.