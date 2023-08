Il clandestino: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Rolando Ravello dirige Edoardo Leo ne "Il clandestino", una delle novità di Rai 1 del palinsesto televisivo 2023-2024. L'attore romano interpreta Luca Travaglia: lasciata la polizia dopo un drammatico evento, si è trasferito a Milano dove lavora come buttafuori. Un eccentrico uomo cingalese lo coinvolge in un progetto: mettere in piedi un'agenzia investigativa.

Quando inizia Il clandestino

La prima stagione della serie tv "Il clandestino" andrà in onda nel corso della prima metà del 2024. La Rai non ha ancora comunicato la data di debutto dell'attesa serie.

Il clandestino: numero di puntate

Diretta da Rolando Ravello, la nuova serie televisiva di Rai 1 "Il clandestino" avrà un totale di sei puntate, trasmesse nel corso di altrettante prime serate televisive.

Trama e anticipazioni

Luca Travaglia vive un trauma difficilmente superabile: un attentato che è costato la vita alla sua compagna. Un episodio, questo, che l'ha spinto a lasciare la polizia ed il suo ruolo di ispettore capo dell'antiterrorismo. L'uomo si è poi trasferito a Milano, dove lavora come buttafuori nelle discoteche, e qui ha cominciato a bere. Un giorno un uomo cingalese di nome Palitha lo convince ad unirsi ad un suo progetto, ovvero quello di aprire un'agenzia investigativa. Travaglia possiede ancora un intatto fiuto investigativo e si lascia convincere: nel settore si fa spazio aiutando - con modalità diverse - tanto la gente dell'alta società quanto i meno fortunati. In città comincia ad essere conosciuto come "Il clandestino".

Cast e personaggi

La serie televisiva "Il clandestino" è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Scritta da Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini, è diretta da Rolando Ravello. Sono quattro, ad oggi, i nomi del cast resi noti:

Edoardo Leo

Hassani Shapi

Alice Arcuri

Fausto Maria Sciarappa

Il clandestino in tv e in streaming

La prima stagione televisiva della serie "Il clandestino" andrà onda su Rai 1 in prima visione assoluta. Gli episodi della serie saranno inoltre disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile vederli sia in diretta che on demand.